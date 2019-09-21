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Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

22.09.2019 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Албании. В Албании произошло мощнейшее за последние 30 лет землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали около 70 человек.

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5.6 произошли на западе страны. Эпицентр располагался в 6 километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате десятки домов оказались разрушены, еще около сотни повреждены, многие машины раздавило упавшими обломками стен.

Подземные толчки также ощутили жители соседних стран – Греции, Черногории и Северной Македонии. 

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

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Новости Албании. В Албании произошло мощнейшее за последние 30 лет землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали около 70 человек.
 
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