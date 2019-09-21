|
Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Источник материала: СТВ
Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс? Можно думать об уходе за животными и беспокоиться, что домашний попугайчик больше любит сидящего за компом мужика, хотя кормят птицу жена мужчины и их дочка.
Всё это имеет место быть. Но в этот раз мы решили просто посмотреть на хаски. Они красивые. Присоединяйтесь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс?...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)