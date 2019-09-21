Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски

Источник материала: СТВ

Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс? Можно думать об уходе за животными и беспокоиться, что домашний попугайчик больше любит сидящего за компом мужика, хотя кормят птицу жена мужчины и их дочка.

Всё это имеет место быть. Но в этот раз мы решили просто посмотреть на хаски. Они красивые. Присоединяйтесь.

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев



Фото: instagram.com/ogneva2711



Фото: instagram.com/koloyarova_sasha



Фото: instagram.com/zhecy777



Фото: instagram.com/tundra_lady



Фото: instagram.com/the_husky_hati_89



Фото: instagram.com/riosiberianhusky



Фото: instagram.com/daniseevich



Фото: instagram.com/_husky_loki



Фото: instagram.com/doktor.8215



Фото: instagram.com/husky_taiga



Фото: instagram.com/barni_vovkchonok



Фото: instagram.com/mel_working_diary



Фото: instagram.com/_husky____



Фото: instagram.com/haskitaiga