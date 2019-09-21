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Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски

22.09.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс? Можно думать об уходе за животными и беспокоиться, что домашний попугайчик больше любит сидящего за компом мужика, хотя кормят птицу жена мужчины и их дочка.

Всё это имеет место быть. Но в этот раз мы решили просто посмотреть на хаски. Они красивые. Присоединяйтесь.

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/ogneva2711

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/koloyarova_sasha

 

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/zhecy777

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/tundra_lady

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/the_husky_hati_89

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/riosiberianhusky

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/daniseevich

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/_husky_loki

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/doktor.8215

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/husky_taiga

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/barni_vovkchonok

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/mel_working_diary

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/_husky____

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/haskitaiga

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
Фото: instagram.com/a_cat_called_summer

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Можно бесконечно рассуждать о плюсах и минусах домашних животных (чем мы обязательно как-нибудь займёмся). Можно спорить о том, какой питомец лучше: кот или пёс?...
 
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