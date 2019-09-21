Цены на нефть могут взлететь: что будет с бензином на белорусских заправках?

Myfin.by высказал экономический эксперт Алексей Авдонин. Сегодня бензин на АЗС подорожал на копейку. О ситуации с ценами на топливо и перспективах для белорусов свое мнение в комментариивысказал экономический эксперт Алексей Авдонин.





– Учитывая последние колебания на мировых рынках нефти в связи с событиями в Саудовской Аравии, у многих возникает вопрос, что же будет дальше с топливом на белорусских заправках и с ценой на это топливо. Многие эксперты прогнозируют, что мировая цена на нефть может вырасти и до $100. Некоторые же, наоборот, говорят, что стоимость нефти может к концу года снизиться и даже приблизиться к $35 за баррель.





Поэтому сейчас, в условиях такой геополитической нестабильности, прогнозы делать достаточно сложно. Но однозначно можно сказать, что ситуация на рынке нефти будет стремится к некой стабильности и определенному выравниванию цен. И резких скачков – повышения цены за баррель на $10-20 – не будет.









Соответственно, ожидать для белорусов какого-то резкого скачка цен на топливо не стоит. Вместе с тем важно, чтобы в случае снижения цены на нефть, которое предрекают некоторые эксперты, это отражалось на цене топлива на наших заправках. Как в принципе это происходит в европейских странах.





Поэтому для нас, для простых граждан и потребителей в Беларуси, главное, чтобы резких скачков на топливо не было. И чтобы эти изменения по крайней мере выдерживались в том ценовом пределе, который есть сейчас. То есть максимум, если и будет повышение розничных цен на автомобильное топливо, то не более чем на 1-2 копейки в месяц до конца года. В принципе, подобный режим цен, думаю, и будет выдерживаться у нас в оставшиеся месяцы 2019 года.



