ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американец три дня пробыл в Минске и снял видеоролик

22.09.2019 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что его удивило в белорусской столице?

«Минск — это очень креативное место. Люди очень классные», — рассказывает американец Питер Сантенелло, который три с половиной дня пробыл в белорусской столице и снял о городе почти 19-минутный видеоролик. По его мнению, в Минске живут открытые и неагрессивные люди, но «никто не улыбнется тебе просто так, улыбку нужно заслужить». Американца удивили широкие улицы и тротуары, а также памятники Ленину, сообщает tut.by.

Иностранец среди прочего прошелся по проспекту Победителей, по улицам Зыбицкой, Октябрьской, Революционной, побывал в Осмоловке, сходил в Национальную библиотеку, прокатился в метро.

«Передо мной, как мне кажется, раритетные советские дома», — говорит иностранец, глядя на Старовиленскую улицу, в том числе на «дом Чижа». На проспекте Победителей американца удивила ширина тротуара. «Но никого нет», — отметил видеоблогер.

Октябрьскую улицу блогер называет «богемной». Блогер также проехался в метро, больше всего ему понравились станции «Площадь Ленина» и «Грушевка». В метрополитене его удивили серпы и молоты.


Иностранец увидел некоторую иронию в том, что к Минску в частности и Беларуси в целом на Западе относятся с некоторой снисходительностью, замечая только политическую составляющую. «Но в реальности это более приятное место, чем вы думали, — считает блогер. — Минск — это очень креативное место. Люди очень классные».

Блогер хотел попасть на экскурсию по Тракторному заводу, но не получилось.


«Минск — невероятное место, отличается от того, что я видел раньше», — резюмирует американец, который несколько лет живет в Украине. По его мнению, город обязательно стоит посмотреть, «это невероятное место для туризма».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что его удивило в белорусской столице?
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия присоединилась к альянсу стран, свободных от угольной энергетики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика