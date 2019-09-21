Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален

Источник материала: Tut.by

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала в интервью бывшему фигуристу, а ныне ведущему «Матч ТВ» Алексею Ягудину, чем занимается после завершения карьеры.



Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой

Про жизнь после спорта

Жизнь продолжает быть насыщенной. Скучаю по накалу эмоций, но в то же время наслаждаюсь нынешним состоянием. Вообще, у многих спортсменов после окончания карьеры бывает ностальгия по переездам. Все-таки за эти годы они входят в привычку. Для меня такого не было, ведь у нас интернациональная семья. Мы также очень много путешествуем. Стараемся подстраиваться под планы друг друга. Самая большая разница в том, что когда ты спортсмен, то живешь по четкому графику. А сейчас все происходит более сумбурно.

Про линию одежды

Бутика пока нет. У нас интернет-магазин. Сейчас мы концентрируемся на продаже нашей спортивной экипировки именно онлайн. Но иногда выходим и в офлайн-режим, участвуя в разных мероприятиях. Когда я была действующей спортсменкой, то для меня это было больше хобби. А теперь я воспринимаю свою линию экипировки как дело, которым хочу заниматься и в будущем.

Про Минск, Норвегию и Монако

Сложно сказать, где мы больше всего времени проводим. Наверное, в переездах и путешествиях. Живем и в Минске, ближе к зимнему сезону чаще бываем в Норвегии. Монако? Какой-то период, возможно, поживем и там.

Немного о Москве

Меня Москва, конечно же, не травит. Это слово можно в кавычки поставить. Просто соревнования обычно проходят в лесу, тренировки там же. Много свежего воздуха вокруг. А когда ты попадаешь в мегаполис, то случается шок с организмом. Тут и загазованность, и уровень шума, и количество транспорта. Москва — прекрасный город, и я очень люблю там бывать. Но такие моменты, о которых я говорила, сказывались на моем состоянии.

О главном в семье

С появлением нашей дочки Ксении, она, конечно же, стала главной в семье. А так мы стараемся прислушиваться друг к другу. У Уле какие-то планы в Норвегии, у меня — здесь. Мы пытаемся соотносить свои планы, чтобы обоим было удобно. Если нужно какое-то решение, то принимаем его на семейном совете.

Почему Дарья — Домрачева, а не Бьорндален

Наша свадьба состоялась, когда я еще была действующей спортсменкой. Для меня смена фамилии тогда была неактуальна. Не знаю, может в будущем это еще и изменится.