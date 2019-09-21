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Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

22.09.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От «Хава нагилы» до еврейского юмора. 22 сентября у городской ратуши традиционный день национальных культур облачен в пейсы и звезды Давида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске в четвертый раз проходит День еврейской культуры.

Как готовить форшмак и в чём тонкость танца «7:40»? Праздник еврейской культуры проходит в Верхнем городе

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Праздник собрал еврейские общины со всей Беларуси. Из Бобруйска, Могилева, Лиды, Витебска привезли в столицу артистов и танцевальные коллективы. Конечно, звучала скрипка и ритуальный рог – шофар. Волонтеры учили гостей, как правильно танцевать «7:40» и готовить форшмак. А вот мацу раздавали совершенно бесплатно.

Такими же «вкусными», как и кулинарная программа, были различные мастер-классы и демонстрация приемов израильского боевого искусства.

Отметим, праздник проходит перед Новым годом по иудейскому календарю.

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
У нас лунарный Новый год, и он всегда падает на другую дату, почти всегда в сентябре-октябре. И нам всегда Всевышний помогает с погодой – у нас всегда получается нормальная погода. Люди веселятся, получают удовольствие, гуляют по улицам.

На землях современной Беларуси евреи появились семь столетий назад. До Второй мировой войны в местечках 50-80 % жителей были именно этой национальности. Выходцы из Витебска, Бобруйска, Мотоля и Каменца покорили Голливуд, стали известными художниками и композиторами, были известными духовными лидерами и стояли у истоков современного государства Израиль.

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Люди в материале: Алон Шогам
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. От «Хава нагилы» до еврейского юмора. 22 сентября у городской ратуши традиционный день национальных культур облачен в пейсы и звезды Давида,...
 
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