Как правильно питаться при гриппе: советы специалистов

По мнению специалистов, во время гриппа рацион питания должен измениться, чтобы обеспечить более быстрый процесс пищеварения.
Американские эксперты смогли составить список общих рекомендаций:
1. Питаться нужно часто, много раз в день, но размер порции должен быть маленьким.
2. Исключите на время кофе.
3. Пейте много минеральной воды без газа и чистой питьевой.
4. Обратите внимание на бульон: он может быть любым, на ваше усмотрение.
5. Ограничьте количество клетчатки в пользу простых углеводов.
6. Откажитесь от жареной и жирной пищи.
7. Аскорбиновую кислоту лучше употреблять в меру: ее избыток приводит к усилению воспалительных процессов.
8. Старайтесь пить побольше чаю. Температура должна быть оптимальной: не кипяток, но и не холодной.
Источник: belnovosti.by