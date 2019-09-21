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Как правильно питаться при гриппе: советы специалистов

22.09.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как правильно питаться при гриппе: советы специалистов

По мнению специалистов, во время гриппа рацион питания должен измениться, чтобы обеспечить более быстрый процесс пищеварения.

Американские эксперты смогли составить список общих рекомендаций:

1. Питаться нужно часто, много раз в день, но размер порции должен быть маленьким.

2. Исключите на время кофе.

3. Пейте много минеральной воды без газа и чистой питьевой.

4. Обратите внимание на бульон: он может быть любым, на ваше усмотрение.

5. Ограничьте количество клетчатки в пользу простых углеводов.

6. Откажитесь от жареной и жирной пищи.

7. Аскорбиновую кислоту лучше употреблять в меру: ее избыток приводит к усилению воспалительных процессов.

8. Старайтесь пить побольше чаю. Температура должна быть оптимальной: не кипяток, но и не холодной.

Источник: belnovosti.by

 
 
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По мнению специалистов, во время гриппа рацион питания должен измениться, чтобы обеспечить более быстрый процесс пищеварения. Американские...
 
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