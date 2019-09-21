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"Минчанка" одержала победу над волгодонским "Импульсом"

22.09.2019 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

"Минчанка" одержала победу над волгодонским "Импульсом"

Волейболистки "Минчанки" одержали победу в заключительном матче предварительного этапа Кубка России. Столичная команда оказалась сильнее волгодонского "Импульса" со счетом 3:0 (25:11, 25:12, 25:12).

Как пишет БЕЛТА, самой результативной среди подопечных Виктора Гончарова стала Надежда Столяр, набравшая 14 очков. Ольга Богданова записала на свой счет 12 пунктов. Белорусская команда на предварительной стадии Кубка России записала на свой счет три победы в пяти играх.

На предварительном этапе претенденты на победу в Кубке России проводят игры в четырех группах (17-22 сентября - Москва, Калининград, Екатеринбург, Курск). В полуфинальный этап выходят 12 участников (по 3 лучшие команды от группы). Принимающая сторона "Финала четырех" определяется Всероссийской федерацией волейбола на конкурсной основе. Выбранная команда освобождается от участия в этой стадии соревнований. Его заменяет лучшая из дружин, не вошедших в 12 лучших на предварительном этапе. В полуфинале участники делятся на три квартета и играют между собой в один круг (туровая система, 1-4 ноября). Победители групп выходят в "Финал четырех", где к ним присоединяется хозяин решающей стадии. "Финал четырех" состоится 25-26 декабря.

 
 
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Волейболистки "Минчанки" одержали победу в заключительном матче предварительного этапа Кубка России. Столичная команда оказалась сильнее волгодонского...
 
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