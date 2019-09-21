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Жесткое видео. В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин, за участие в митинге

22.09.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На глазах корреспондента «Азаттыка» полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя младшими сестрами шла в магазин.

Как сообщает Настоящее время, сотрудники СОБРа посчитали, что она участвует в несогласованном митинге, и насильно занесли ее в автозак. Мать попыталась ее отбить. Силовики на руках затащили девочку в автозак.


В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 21 сентября проходили митинги против строительства 55 китайских заводов, расширения экономического влияния Китая в стране и за либерализацию политической системы. По всей стране было задержано несколько десятков человек.
 
 
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На глазах корреспондента «Азаттыка» полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя младшими сестрами шла в магазин.
 
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