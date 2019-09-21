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Жесткое видео. В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин, за участие в митинге
Источник материала: Партизан
На глазах корреспондента «Азаттыка» полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя младшими сестрами шла в магазин.
Как сообщает
В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 21 сентября проходили митинги против строительства 55 китайских заводов, расширения экономического влияния Китая в стране и за либерализацию политической системы. По всей стране было задержано несколько десятков человек.
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Жесткое видео. В Нур-Султане полиция задержала девочку-подростка, которая шла в магазин, за участие в митинге
На глазах корреспондента «Азаттыка» полиция задержала девочку-подростка, когда она с мамой и двумя младшими сестрами шла в магазин.
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