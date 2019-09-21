Экономист: Лукашенко надувает очередной мыльный пузырь

Так, на недавнем совещании по «работе белорусской экономики» диктатор пригрозил отставкой всему правительству во главе с премьер-министром, если не будут выполнены «параметры развития» по итогам 2019 года.





В этой связи обращают на себя внимание некоторые факторы: искусственное начисление номинальной зарплаты в Беларуси примерно в шесть раз превышает рост ВВП, а в 2019 году расходы госбюджета росли опережающими темпами.





Charter97.org отвечает экономист Леонид Злотников. К каким последствиям это может привести? На вопросыотвечает экономист





- Связан ли ультиматум Лукашенко правительству с событиями, которые он назвал «вакханалией» — «парламентскими» и «президентскими выборами»?





- Думаю, что да. «Выборы» для него — важный момент. И слова на совещании по экономическом показателям надо рассматривать под этим углом.





Но хочу сказать, что на самом деле основные экономические показатели очень далеки от выполнения — даже на 50% от этих цифр вряд ли удастся выйти.





Реальный показатель роста ВВП в 2-3% настолько скромный, что с учетом белорусской статистики он на самом деле стремится к нулю и фактически равен нулю. Это же можно сказать и о требованиях правителя к росту зарплат: они просто не выполняются.





Экономика Беларуси развивается не по указам Лукашенко или постановлениям правительства. Экономика развивается, когда бизнес производит 70-80, а лучше — 90% ВВП. Тогда можно говорить о каком-то реальном развитии. У нас же просто нет такой экономики. Потому я даже не слежу за требованиями Лукашенко к прогнозным показателям и выполнением их правительством.





Естественно, к «выборам» Лукашенко нужны какие-то цифры для электората. Но на самом деле в нашей экономике вырастает только неспособность к выполнению тех или иных показателей.





Я приведу только один пример. В первой половине этого года белорусские предприятия отдали только банкам четверть своей выручки — за кредиты, проценты по кредитам, пеню за просроченные выплаты. И это при том, что норма прибыли у них — меньше 10%. Получается, что все больше и больше своей выручки наши предприятия отдают кредиторам (по сравнению с прошлым годом — больше на 8-10%).





И нарастает не возвращенная задолженность банкам. То есть, экономика работает на самопроедание. И зарплату во многих случаях люди получают за счет кредитов предприятий, а не за счет выручки — около 60% предприятий нерентабельны и проедают все, что только можно. Это ведет к какому-то тупику, к состоянию широкой неплатежеспособности и невозможности что-то модернизировать. То есть, при Лукашенко экономика угасает. И какие-то 2-3%, о которых он говорит правительству — это не те действия, которые могут помочь. Эту систему никакое правительство не поднимет, пока она не будет модернизирована.





- Можно ли говорить, что сейчас в белорусской экономике надувается очередной «мыльный пузырь»?





- Конечно. Это делается во многих странах, и Лукашенко здесь не исключение. Во время «выборов» правительство хочет «подкормить» население, не особо заботясь о последствиях.





В последние два года наблюдается номинальный рост начисленных зарплат и пенсий, причем доходов пенсионного фонда не хватает, и государство накачивает его деньгами из бюджета.





Да, «мыльный пузырь» растет: показатели якобы увеличиваются, причем доллар пока не растет. Но на самом деле это происходит за счет роста государственной задолженности Беларуси, и наша способность отдавать миллиардные долги уменьшается.





На подкачку доходов населения перед «выборами» уходят все ресурсы. Но это ведет к тому, что после «выборов» доходы граждан могут серьезно понизиться. И уже в следующем году, кстати, бюджет будет не профицитным, а дефицитным. А это значит, что придется делать еще больше внешних заимствований.









Если смотреть на длительный период, у власти нет ресурсов на поддержание даже того уровня жизни, который есть сейчас. Посмотрите, как было: после 2011 года шла подкачка доходов населения гораздо быстрее, чем позволяли возможности экономики. И кризис начался с падения доходов населения во второй половине 2014 года.





Мы видим по общей ситуации в экономике Беларуси, что «улучшений» не будет: к «выборам» можно сделать какую-то накачку, но дальше будет откат.





- И насколько сильным будет этот откат? Некоторые эксперты полагают, что при негативном сценарии белорусский рубль ждет девальвация на 50%. А как вы оцениваете развитие ситуации?





- Точно посчитать невозможно. Но интересно то, что 2021 год будет особым годом для Беларуси: с января мы должны возвращать России кредиты, за счет которых у нас построена Островецкая АЭС. Это, если с процентами, еще дополнительная миллиардная нагрузка на экономику.





Если не будет каких-то особых факторов в экономике, то я думаю, что года через три уровень жизни в Беларуси может опуститься примерно на треть.