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Как купаловцы праздновали открытие 100-го сезона

22.09.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дождь и холод праздник не испортили.

21 сентября в Национальном Александровском сквере прошел Театральный пикник, который устраивал Купаловский театр в честь открытия 100-го сезона. Программа ивента была разнообразна, дождь и холод праздник не особенно испортили, передает euroradio.fm.


Одной из фишек пикника стал кастинг актеров. На то, чтобы покорить жюри, давалась одна минута. Потенциальный актер мог молчать, танцевать, что-то рассказывать. Актеры Купаловского — Роман Подоляко, Михаил Зуй и Михаил Есеневич, которые составляли жюри, выбрали двух победителей среди детей и взрослых. Взрослый (это девушка) сыграет в спектакле "Павлинка", ребенок — в постановке "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах".


Помимо кастинга, на пикнике можно было посетить стрит-буфет и наведаться на авторские театральные сеты типа "Черная панна Несвижа", поболтаться по задворкам театра вместе с экскурсоводом Горватом (!), Подстричь усы в стиле Янки Купалы и послушать концерт купаловцев.
 
 
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Дождь и холод праздник не испортили.
 
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