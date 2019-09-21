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Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь
Источник материала: Партизан
Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.
Более ста человек собрались 22 сентября на площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года, встречаются противники строительства аккумуляторного завода, передает
По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади собралось около 110 человек.
Собравшиеся обсуждали ход сбора подписей за выдвижение кандидатами в «депутаты» на предстоящих «парламентских выборах» четырех активистов кампании против строительства аккумуляторного завода.
Ежедневно с 18 сентября активисты проводят не менее шести пикетов по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.
После встречи на площади противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».
Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
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Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.
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