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Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

22.09.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.

Более ста человек собрались 22 сентября на площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года, встречаются противники строительства аккумуляторного завода, передает naviny.by.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади собралось около 110 человек.

Собравшиеся обсуждали ход сбора подписей за выдвижение кандидатами в «депутаты» на предстоящих «парламентских выборах» четырех активистов кампании против строительства аккумуляторного завода.


Ежедневно с 18 сентября активисты проводят не менее шести пикетов по сбору подписей в центре Бреста, микрорайонах города и в Брестском районе.

После встречи на площади противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
 
Теги: Брест
 
 
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Более ста человек прошли по центральным улицам Бреста.
 
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