Заико: Коровы и свиньи — конкуренты учителям

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико говорит, что он на стороне детей, а не учителей и родителей, потому что брошенными в этой ситуации остаются дети.

— Учителя труда и физкультуры всегда ругались матом, — заявил он в программе. — В школах такие случаи происходят каждый день. Если президент сказал, что коровы обос...ные, почему учитель не может сказать, что трындец тебе будет?

По мнению Заико, подобные истории в школе происходят по причине снижения воспитанности детей и педагогов.

Говоря о статусе учителя в Беларуси и о том, почему деньги на окончание ремонта молочно-товарных ферм в бюджете нашли, а средства на строительство и создание новых школ и повышение зарплат учителям до сих пор ищут, эксперт заметил:





— В Беларуси аграрное лобби на всех уровнях. Оно строит свинарники и коровники. Конкуренты учителям — коровы и свиньи.





И добавил, что учителей тоже доят: посылают ставить подписи за того или иного кандидата от власти.