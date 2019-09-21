ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: Коровы и свиньи — конкуренты учителям

22.09.2019 17:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист — о скандале в гомельской школе и статусе учителя в Беларуси.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико говорит, что он на стороне детей, а не учителей и родителей, потому что брошенными в этой ситуации остаются дети.

— Учителя труда и физкультуры всегда ругались матом, — заявил он в программе На Примусе. — В школах такие случаи происходят каждый день. Если президент сказал, что коровы обос...ные, почему учитель не может сказать, что трындец тебе будет?

По мнению Заико, подобные истории в школе происходят по причине снижения воспитанности детей и педагогов.


Говоря о статусе учителя в Беларуси и о том, почему деньги на окончание ремонта молочно-товарных ферм в бюджете нашли, а  средства на строительство и создание новых школ и повышение зарплат учителям до сих пор ищут, эксперт заметил:

— В Беларуси аграрное лобби на всех уровнях. Оно строит свинарники и коровники. Конкуренты учителям — коровы и свиньи.

И добавил, что учителей тоже доят: посылают ставить подписи за того или иного кандидата от власти.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист — о скандале в гомельской школе и статусе учителя в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика