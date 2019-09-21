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Заико: Коровы и свиньи — конкуренты учителям
Источник материала: Партизан
Известный экономист — о скандале в гомельской школе и статусе учителя в Беларуси.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико говорит, что он на стороне детей, а не учителей и родителей, потому что брошенными в этой ситуации остаются дети.
— Учителя труда и физкультуры всегда ругались матом, — заявил он в программе
По мнению Заико, подобные истории в школе происходят по причине снижения воспитанности детей и педагогов.
Говоря о статусе учителя в Беларуси и о том, почему деньги на окончание ремонта молочно-товарных ферм в бюджете нашли, а средства на строительство и создание новых школ и повышение зарплат учителям до сих пор ищут, эксперт заметил:
— В Беларуси аграрное лобби на всех уровнях. Оно строит свинарники и коровники. Конкуренты учителям — коровы и свиньи.
И добавил, что учителей тоже доят: посылают ставить подписи за того или иного кандидата от власти.
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Известный экономист — о скандале в гомельской школе и статусе учителя в Беларуси.
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