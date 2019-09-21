Особенности йогалатеса

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Чтобы иметь подтянутое тело, каждая представительница прекрасной половины выбирает свой вид тренировок. Какие только методики не используют: активную степ-аэробику, грациозную стрип-пластику, кардио-тренировки на спортивных тренажерах, йогу в Минске . Путь к совершенству каждый выбирает сам. Для тех, кому йога подходит по духу, но хочется большей активности и силовой нагрузки, можно выбрать йогалатес, с помощью которого не только поддерживается физическая форма, но и активно познается внутренний мир. Этот тип тренировок сочетает в себе элементы йоги: развитие гибкости и укрепления мышечных групп — и пилатеса — методики, основной акцент которой построен на релаксации, дыхании, положительном мышлении. Многие женщины, услышав об этих тренировках, задаются вопросами, что такое йогалатес, каковы основные принципы этих занятий, из чего состоит комплекс упражнений.

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Популярная практика





Для понятия сути этого необычного словосочетания следует рассмотреть методики, которые лежат у истоков. Пилатес представляет собой систему тренировочных занятий, в основу принципа которых положена координация, выносливость, релаксация. Данный тип тренировок требует плавного выполнения движений, центрирования, соблюдения правильного дыхания. В комплекс входят способы для улучшения осанки, развития гибкости.

Йога — это учение. Его суть заключается в поиске гармонии души и тела с применением системы специальных техник. Поэтому йогалатес представляет собой систему, благодаря которой появилась возможность обрести отличную физическую форму в сочетании с внутренней гармонией.

Динамичное выполнение необходимых движений помогают развить гибкость, укрепить мускулатуру ягодиц, бедер, живота, шеи, спины. Йогалатес предусматривает выполнение упражнений сидя, стоя, лежа. Упражнения содержат повороты, наклоны, приседания. Но выполняться они должны спокойно, без лишней нагрузки на организм. При этом обязательно следить за каждым вдохом-выдохом и находиться в хорошем расположении духа. Тогда результат не заставит себя ждать.

Особенности тренировок





Йогалатес — это плавные, размеренные упражнения, совмещенные с дыхательной и силовой практикой. В единой связке такие действия способствуют осознанной работе групп мышц. Каждое движение состоит из позы, которую необходимо зафиксировать. Сочетание с правильным дыханием это позволяет увеличить эффективность занятий.

Одно упражнение выполняется за 5 вдохов, размеренно и спокойно. Между позами следует выдерживать паузу, затем поочередно задействовать мышечные группы, на которые делается акцент. Мысли в это время направляют на осознанную работу этого типа мускулатуры.

Для кого подойдет йогалатес?





Тренировочный процесс доступен людям всех возрастов и уровней физической подготовки. Особенно продуктивен йогалатес для тех, чья мускулатура развита слабо и у кого плохая осанка. А если грамотно сочетать йогалатес с правильным питанием, то можно добиться значимых результатов в похудении. Упражнения помогают восстановиться после травм. Выбирают йогалатес, если необходимо восстановиться после стресса, поправить психоэмоциональное состояние.

Что такое йогалатес в двух словах? Это способ занятий, который повысит работоспособность, придаст физических сил. Найти фитнес-центры поможет каталог TAM.BY : инструкторы порекомендуют занятия, которые подойдут для вашего уровня подготовки.