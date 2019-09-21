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МИД Беларуси проконсультирует граждан по визовому соглашению с ЕС

22.09.2019 19:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МИД Беларуси проконсультирует граждан по визовому соглашению с ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября в режиме реального времени проведет консульский день и ответит на вопросы граждан по визовому соглашению с ЕС.

Как сообщила пресс-служба МИД на своей странице в Фэйсбук, консультации начнутся 23 сентября в 15.00. В это время представители консульского управления совместно с пресс-службой министерства начнут отвечать на вопросы граждан по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

У белорусских граждан будет также возможность задать и другие, волнующие их вопросы.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября в режиме реального времени проведет консульский день и ответит на вопросы граждан по визовому соглашению с ЕС.
 
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