МИД Беларуси проконсультирует граждан по визовому соглашению с ЕС

Источник материала: Ежедневник





Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября в режиме реального времени проведет консульский день и ответит на вопросы граждан по визовому соглашению с ЕС.

Как сообщила пресс-служба МИД на своей странице в Фэйсбук, консультации начнутся 23 сентября в 15.00. В это время представители консульского управления совместно с пресс-службой министерства начнут отвечать на вопросы граждан по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

У белорусских граждан будет также возможность задать и другие, волнующие их вопросы.