ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Малорите мужчина избил сожительницу и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности даже без заявления пострадавшей

22.09.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема семейно-бытового насилия до­воль­но актуальна для нашего общест­ва. И од­­на из основ­ных её при­­чин — злоупо­треб­ление спиртным, а так­же зачастую чувство безнаказанности домашних тиранов. Ведь жертвы семейного насилия, в боль­­шинстве своём, не хотят заявлять в пра­во­охранительные ор­­ганы на своих мучи­телей.

В Малорите мужчина избил сожительницу и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности даже без заявления пострадавшей

Начальник Малоритского РОВД Виталий Гончарук рассказал читателям газеты «Голас часу» довольно пока­за­­­тельный случай, который совсем недавно произошёл в Малорите.

Горожанин, 1978 года рождения, ещё в 2017 году был осужден по статье 154 «Истязание» УК Республики Беларусь и приговорён судом к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца в условиях исправительной колонии об­щего режима. Впрочем, муж­чина не усвоил этот урок и будучи уже на свободе вновь попал в поле зрения пра­воохранительных органов.

В воскресенье, 8 сентября, он вместе со своей со­жи­тель­ницей устроил застолье, а когда поздно вечером спирт­ное закончилось, они ре­шили продолжить «банкет» и отправились в одно из уве­селительных заведений Малориты. После выпитой бутылки водки разразился скандал, и мужчина просто избил свою сожительницу.

Будучи задержанным, горо­жанин вёл себя довольно наг­ло и бравировал перед со­трудниками милиции тем, что сожительница всё равно не напишет на него заявление. Только вот вскоре ухмылка с лица домашнего тирана быс­тро исчезла, когда ему объяснили, что заявления для возбуждения уголовного дела и не требуется.

Следует пояснить, что уго­ловные дела по ряду статей УК возбуждаются только по заявлению потерпевшей сто­роны. Например, при истязании, которое классифицируется как: умышленное при­чи­нение продолжительной боли или му­чений способами, вызывающими особые фи­зи­ческие и психические стра­дания потерпевшего, либо си­с­тематическое нанесение побоев, не повлекшие по­следствий. То есть, человек получает максимум лёгкие телесные повреждения, ко­торые зачастую просто неза­метны посторонним людям.

В то же время в целях про­фи­лактики и предупреждения более тяжких преступлений со­трудники милиции могут ходатайствовать перед про­курором о возбуждении уго­ловного дела по статьям УК част­ного обвинения (возбуждается на основании заявления по­терпевшего). При­чём если прокурор воз­бу­дил такое уголовное дело, то в случае примирения сторон оно прекращению не подлежит.

В нашем случае в отно­ше­нии горожанина, избившего сожительницу, проводится ад­министративный про­цесс и уже очевидно, что есть не­обходимость ходатайствовать перед прокурором о прив­лечении мужчины к уголовной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проблема семейно-бытового насилия до­воль­но актуальна для нашего общест­ва. И од­­на из основ­ных её при­­чин — злоупо­треб­ление спиртным, а так­же зачастую...
 
Новости дня
Новости разные
 
От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • официальный сайт new balance в россии в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика