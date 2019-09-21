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В Малорите мужчина избил сожительницу и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности даже без заявления пострадавшей
22.09.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проблема семейно-бытового насилия довольно актуальна для нашего общества. И одна из основных её причин — злоупотребление спиртным, а также зачастую чувство безнаказанности домашних тиранов. Ведь жертвы семейного насилия, в большинстве своём, не хотят заявлять в правоохранительные органы на своих мучителей.
Начальник Малоритского РОВД Виталий Гончарук рассказал читателям газеты
Горожанин, 1978 года рождения, ещё в 2017 году был осужден по статье 154 «Истязание» УК Республики Беларусь и приговорён судом к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца в условиях исправительной колонии общего режима. Впрочем, мужчина не усвоил этот урок и будучи уже на свободе вновь попал в поле зрения правоохранительных органов.
В воскресенье, 8 сентября, он вместе со своей сожительницей устроил застолье, а когда поздно вечером спиртное закончилось, они решили продолжить «банкет» и отправились в одно из увеселительных заведений Малориты. После выпитой бутылки водки разразился скандал, и мужчина просто избил свою сожительницу.
Будучи задержанным, горожанин вёл себя довольно нагло и бравировал перед сотрудниками милиции тем, что сожительница всё равно не напишет на него заявление. Только вот вскоре ухмылка с лица домашнего тирана быстро исчезла, когда ему объяснили, что заявления для возбуждения уголовного дела и не требуется.
Следует пояснить, что уголовные дела по ряду статей УК возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны. Например, при истязании, которое классифицируется как: умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий. То есть, человек получает максимум лёгкие телесные повреждения, которые зачастую просто незаметны посторонним людям.
В то же время в целях профилактики и предупреждения более тяжких преступлений сотрудники милиции могут ходатайствовать перед прокурором о возбуждении уголовного дела по статьям УК частного обвинения (возбуждается на основании заявления потерпевшего). Причём если прокурор возбудил такое уголовное дело, то в случае примирения сторон оно прекращению не подлежит.
В нашем случае в отношении горожанина, избившего сожительницу, проводится административный процесс и уже очевидно, что есть необходимость ходатайствовать перед прокурором о привлечении мужчины к уголовной ответственности.
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В Малорите мужчина избил сожительницу и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности даже без заявления пострадавшей
Проблема семейно-бытового насилия довольно актуальна для нашего общества. И одна из основных её причин — злоупотребление спиртным, а также зачастую...
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