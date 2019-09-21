В Малорите мужчина избил сожительницу и теперь его могут привлечь к уголовной ответственности даже без заявления пострадавшей

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема семейно-бытового насилия до­воль­но актуальна для нашего общест­ва. И од­­на из основ­ных её при­­чин — злоупо­треб­ление спиртным, а так­же зачастую чувство безнаказанности домашних тиранов. Ведь жертвы семейного насилия, в боль­­шинстве своём, не хотят заявлять в пра­во­охранительные ор­­ганы на своих мучи­телей.





Начальник Малоритского РОВД Виталий Гончарук рассказал читателям газеты «Голас часу» довольно пока­за­­­тельный случай, который совсем недавно произошёл в Малорите.

Горожанин, 1978 года рождения, ещё в 2017 году был осужден по статье 154 «Истязание» УК Республики Беларусь и приговорён судом к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца в условиях исправительной колонии об­щего режима. Впрочем, муж­чина не усвоил этот урок и будучи уже на свободе вновь попал в поле зрения пра­воохранительных органов.

В воскресенье, 8 сентября, он вместе со своей со­жи­тель­ницей устроил застолье, а когда поздно вечером спирт­ное закончилось, они ре­шили продолжить «банкет» и отправились в одно из уве­селительных заведений Малориты. После выпитой бутылки водки разразился скандал, и мужчина просто избил свою сожительницу.

Будучи задержанным, горо­жанин вёл себя довольно наг­ло и бравировал перед со­трудниками милиции тем, что сожительница всё равно не напишет на него заявление. Только вот вскоре ухмылка с лица домашнего тирана быс­тро исчезла, когда ему объяснили, что заявления для возбуждения уголовного дела и не требуется.

Следует пояснить, что уго­ловные дела по ряду статей УК возбуждаются только по заявлению потерпевшей сто­роны. Например, при истязании, которое классифицируется как: умышленное при­чи­нение продолжительной боли или му­чений способами, вызывающими особые фи­зи­ческие и психические стра­дания потерпевшего, либо си­с­тематическое нанесение побоев, не повлекшие по­следствий. То есть, человек получает максимум лёгкие телесные повреждения, ко­торые зачастую просто неза­метны посторонним людям.

В то же время в целях про­фи­лактики и предупреждения более тяжких преступлений со­трудники милиции могут ходатайствовать перед про­курором о возбуждении уго­ловного дела по статьям УК част­ного обвинения (возбуждается на основании заявления по­терпевшего). При­чём если прокурор воз­бу­дил такое уголовное дело, то в случае примирения сторон оно прекращению не подлежит.

В нашем случае в отно­ше­нии горожанина, избившего сожительницу, проводится ад­министративный про­цесс и уже очевидно, что есть не­обходимость ходатайствовать перед прокурором о прив­лечении мужчины к уголовной ответственности.