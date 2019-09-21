ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области строящиеся фермы введут в строй и заполнят скотом до конца года

22.09.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Завершить строительство и модернизацию молочно-товарных ферм в срок потребовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время прошеднего в Каменецком районе областного семинара-совещания по развитию агропромышленного комплекса.

В Брестской области строящиеся фермы введут в строй и заполнят скотом до конца года

В этом году в Брестской области нужно сдать под ключ 17 молочно-товарных ферм. Некоторые из них уже готовы, как, к примеру, МТФ в КСУП "Видиборский" Столинского района, введенная в строй раньше запланированного срока и уже дающая продукцию. С опережением графика вели строительство в КСУП "Синкевичский" Лунинецкого, ОАО "Батчи" Кобринского районов и других хозяйствах области. Однако не во всех сельхозпредприятиях дела обстоят столь оптимистично.

В Брестской области строящиеся фермы введут в строй и заполнят скотом до конца года

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Бартош заметил, что некоторую тревогу вызывают темпы строительства фермы в ОАО "Березовец" Ганцевичского района. Ни одно из помещений пока не завершено, в том числе и доильно-молочный блок. Работы необходимо активизировать.

Анатолий Лис акцентировал внимание руководства районов и хозяйств на том, что ввод в строй и заполнение ферм скотом не нужно откладывать на последние дни. Как и не затягивать со строительством ферм и комплексов, возводить которые начали раньше текущего года.

В Брестской области строящиеся фермы введут в строй и заполнят скотом до конца года

В нынешнем сезоне валовое производство молока в Брестской области планируют увеличить на 106,5 процента в сравнении с прошлым. Строительство и модернизация ферм помогают решить эту важную задачу. Увеличивается поголовье дойного стада, растет его продуктивность. Все большую выручку хозяйства получают за сданную продукцию. Товарность молока в регионе достигла 91,5 процента, в половине сельхозпредприятий она на уровне 92 процентов и выше. По этому показателю Брестчина уверенно лидирует в республике. И по объему реализации продукта на перерабатывающие предприятия вышла на первое место.

При этом есть незадействованные резервы. В первую очередь они на фермах и комплексах (в том числе и модернизированных), где удои от коровы за сезон ниже 5 тысяч килограммов, а товарность молока менее 90 процентов. Если поправить там дела, то прирасти область в целом может существенно. И такая актуальная задача на ближайшее время стоит перед аграрной отраслью.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Завершить строительство и модернизацию молочно-товарных ферм в срок потребовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время прошеднего в...
 
Новости дня
Новости разные
 
От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика