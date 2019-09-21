В Брестской области строящиеся фермы введут в строй и заполнят скотом до конца года

Источник материала: Виртуальный Брест

Завершить строительство и модернизацию молочно-товарных ферм в срок потребовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время прошеднего в Каменецком районе областного семинара-совещания по развитию агропромышленного комплекса.





В этом году в Брестской области нужно сдать под ключ 17 молочно-товарных ферм. Некоторые из них уже готовы, как, к примеру, МТФ в КСУП "Видиборский" Столинского района, введенная в строй раньше запланированного срока и уже дающая продукцию. С опережением графика вели строительство в КСУП "Синкевичский" Лунинецкого, ОАО "Батчи" Кобринского районов и других хозяйствах области. Однако не во всех сельхозпредприятиях дела обстоят столь оптимистично.





Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Бартош заметил, что некоторую тревогу вызывают темпы строительства фермы в ОАО "Березовец" Ганцевичского района. Ни одно из помещений пока не завершено, в том числе и доильно-молочный блок. Работы необходимо активизировать.

Анатолий Лис акцентировал внимание руководства районов и хозяйств на том, что ввод в строй и заполнение ферм скотом не нужно откладывать на последние дни. Как и не затягивать со строительством ферм и комплексов, возводить которые начали раньше текущего года.





В нынешнем сезоне валовое производство молока в Брестской области планируют увеличить на 106,5 процента в сравнении с прошлым. Строительство и модернизация ферм помогают решить эту важную задачу. Увеличивается поголовье дойного стада, растет его продуктивность. Все большую выручку хозяйства получают за сданную продукцию. Товарность молока в регионе достигла 91,5 процента, в половине сельхозпредприятий она на уровне 92 процентов и выше. По этому показателю Брестчина уверенно лидирует в республике. И по объему реализации продукта на перерабатывающие предприятия вышла на первое место.

При этом есть незадействованные резервы. В первую очередь они на фермах и комплексах (в том числе и модернизированных), где удои от коровы за сезон ниже 5 тысяч килограммов, а товарность молока менее 90 процентов. Если поправить там дела, то прирасти область в целом может существенно. И такая актуальная задача на ближайшее время стоит перед аграрной отраслью.