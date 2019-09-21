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МИД Беларуси ждет от пользователей вопросы по упрощению визового режима с ЕС

22.09.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 23 сентября, представители консульского управления МИД Беларуси готовы ответить на вопросы граждан по поводу визовых соглашений с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси ждет от пользователей вопросы по упрощению визового режима с ЕС

Дипломаты начнут отвечать на вопросы 23 сентября, в 15.00, на странице МИД Беларуси в фейсбуке. Пока же от пользователей ждут вопросы на тему упрощения визового режима с ЕС и реадмиссии.

20 сентября МИД Беларуси сообщил, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Указы президента Беларуси о проектах соглашений с ЕС были опубликованы 21 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас Минск и Брюссель осуществляют внутренние процедуры, которые позволят подписать соглашения. «Они вступят в силу через два месяца после заключения», — отметил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель. При этом он дал понять, что европейской стороне на согласование потребуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс. «Но я настроен оптимистично», — сказал Шубель.

Со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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  В понедельник, 23 сентября, представители консульского управления МИД Беларуси готовы ответить на вопросы граждан по поводу визовых соглашений с Евросоюзом. Об...
 
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