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Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

22.09.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня Брестский театр кукол встретил гостей на открытии 57-го театрального сезона. До того, как прозвенел третий звонок, чтобы собрать больших и маленьких театралов за просмотром спектакля, в фойе детишек ожидали различные мастер-классы.

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Вместе со студией изобразительного искусства «Фантазеры» маленькие непоседы делали закладки. Немало желающих было и на мастер-классе по моделированию шаров от артистки Русланы Соколовой. Мальчишки и девчонки мастерили из специальных надувных шариков различных зверушек.

Восторженно посетители театра встречали заслуженного артиста Республики Беларусь Ивана Герасевича и артистку Лидию Вовченко, которые демонстрировали ребятам азы кукловождения.

Кроме этого, детишки громко и звонко пели песни вместе с преподавателем по вокалу Татьяной Гребень-Романовой.

Чарующие звуки музыкального инструмента под названием глюкофон тоже привлекали ребят. Андрей Васильев, мастер по изготовлению глюкофонов, с удовольствием объяснял всем желающим, как правильно играть на инструменте.

После всех активностей директор Брестского театра Тамара Павлюкович совместно с художественным руководителем Михаилом Шавелем перерезали красную ленточку и тем самым объявили новый театральный сезон открытым.

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

В большом зале маленьких зрителей и их родителей ожидал просмотр спектакля «Мама для мамонтенка» режиссера-постановщика Алисы Ермак. Добрая, трогательная сказочная история о том, как мамонтенок искал свою маму, никого не оставила равнодушным – ни маленьких, ни взрослых.

На примере потерянного малыша-мамонтенка ребятишки поняли, насколько значим и важен для ребенка образ самого родного и доброго человека – мамы, а также увидели то, что чужих детей не бывает.

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

фото Марины ЛЕШКЕВИЧ

 
 
Ссылка на источник 86
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  Сегодня Брестский театр кукол встретил гостей на открытии 57-го театрального сезона. До того, как прозвенел третий звонок, чтобы собрать больших и маленьких...
 
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