Трогательным спектаклем «Мама для мамонтенка» открыл сезон Брестский театр кукол

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня Брестский театр кукол встретил гостей на открытии 57-го театрального сезона. До того, как прозвенел третий звонок, чтобы собрать больших и маленьких театралов за просмотром спектакля, в фойе детишек ожидали различные мастер-классы.





Вместе со студией изобразительного искусства «Фантазеры» маленькие непоседы делали закладки. Немало желающих было и на мастер-классе по моделированию шаров от артистки Русланы Соколовой. Мальчишки и девчонки мастерили из специальных надувных шариков различных зверушек.

Восторженно посетители театра встречали заслуженного артиста Республики Беларусь Ивана Герасевича и артистку Лидию Вовченко, которые демонстрировали ребятам азы кукловождения.

Кроме этого, детишки громко и звонко пели песни вместе с преподавателем по вокалу Татьяной Гребень-Романовой.

Чарующие звуки музыкального инструмента под названием глюкофон тоже привлекали ребят. Андрей Васильев, мастер по изготовлению глюкофонов, с удовольствием объяснял всем желающим, как правильно играть на инструменте.

После всех активностей директор Брестского театра Тамара Павлюкович совместно с художественным руководителем Михаилом Шавелем перерезали красную ленточку и тем самым объявили новый театральный сезон открытым.





В большом зале маленьких зрителей и их родителей ожидал просмотр спектакля «Мама для мамонтенка» режиссера-постановщика Алисы Ермак. Добрая, трогательная сказочная история о том, как мамонтенок искал свою маму, никого не оставила равнодушным – ни маленьких, ни взрослых.

На примере потерянного малыша-мамонтенка ребятишки поняли, насколько значим и важен для ребенка образ самого родного и доброго человека – мамы, а также увидели то, что чужих детей не бывает.

























































































































































фото Марины ЛЕШКЕВИЧ