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От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона

22.09.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

23 сентября – день рождения звезды французского и немецкого кино и одной из самых красивых актрис 20 века Роми Шнайдер. Она ушла из жизни на пике своей карьеры, так и не смирившись с утратой сына.

Пристально за актрисой следили не только из-за ее киноработ, Шнайдер всю жизнь тяготило звание «подружки Алена Делона», ей казалось, что за этим романом никто не замечает ее.

Но эти отношения оба актера называли главными в своей жизни. Пара то сходилась, то снова расставалась – но до свадьбы дело так и не дошло. Но обо всем по порядку.

Почему Роми Шнайдер, одна из самых красивых и успешных женщин 20 века, не дожила и до 45 лет?

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: Archives du 7e Art/Neue Deutsche Film

Роми Шнайдер начала сниматься в кино с подачи своей матери – немецкой актрисы Магды Шнайдер. Отец Роми тоже был актером, но оставил семью и не интересовался жизнью дочери – отношения между ними так и не наладились.

Шнайдер дебютировала в кино в 15 лет и привлекла внимание публики сразу же. Но настоящий успех пришел после роли юной императрицы Елизаветы – образ Сисси принес мировую славу Шнайдер.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: imdb.com

Роль в фильме «Кристина» для 20-летней Роми стала судьбоносной. Ее партнером по площадке стал малоизвестный французский актер Ален Делон, у которого не было крупных ролей и которому продюсеры в лицо заявляли, что из-за смазливой внешности у парня не сложится карьера.

Чувства вспыхнули не сразу. Поначалу актеры не выносили друг друга – он считал ее зазнавшейся, а она его недостойным своего внимания. Как позже вспоминал Делон, Шнайдер принадлежала к тому классу людей, которых он не мог терпеть больше всех на свете. А Роми признавалась, что никому из съемочной группы не удавалось их помирить: «Мы находились в состоянии войны». Только во время съемок, играя чувства, Делон и Шнайдер смогли узнать друг друга поближе и влюбиться.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: imdb.com

После съемок фильма Ален предложил Роми переехать к нему в Париж из Австрии. Девушка согласилась, чем испортила и без того сложные отношения с матерью. Мать не приняла молодого француза и настаивала на том, чтобы влюбленные оформили отношения – и в марте 1959 года, менее чем через год после знакомства, состоялась помолвка.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Роми Шнайдер с матерью

И Делон, и Шнайдер назовут друг друга первой любовью и заявят, что ради нее готовы на все.

После переезда Роми начинает учить французский, чтобы говорить на нем без немецкого акцента. И у девушки получится, но на родине долгие годы публика и люди из мира кино будут обижены на молодую актрису.

В Париже Шнайдер ждет успех – она получает роль в спектакле «Жаль, что она развратница», после которого карьера во Франции получит новый виток.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: Getty Images

Но не такой сильный, как у возлюбленного. Делон становится звездой. Его имя – синоним мужской привлекательности и кажется, что самого актера это ничуть не тяготит. На страницах газет Делон не примерный семьянин, а покоритель женских сердец, что сильно обижает Роми. Но она прощала любимому измены, а он не собирался их прекращать и уверял Шнайдер, что он ей верен. Свадьба пары так и не состоялась, а их роман, который длился более пяти лет, завершился – Роми вернулась со съемок в Голливуде и обнаружила, что у Алена Делона роман с актрисой Натали Бартелеми. Актер оставил Шнайдер письмо, где извинился перед ней и сказал, что их отношения подошли к концу.

Роми Шнайдер:
Он писал только записки. Самая «длинная» из них была, когда он меня бросил. Он вечно меня обманывал. Я была на съёмках в Америке. Вернулась, квартира в Париже пустая, никого нет. Там стоял букет роз, и рядом листок: «Уезжаю с Натали в Мексику, всего тебе хорошего. Ален».

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: imdb.com

Актриса рассказывала, что она и раньше себе говорила – пора заканчивать отношения, но сил не было. «Я очень любила его и все прощала. Ни о чем не жалею. Но боже сохрани еще раз испытать такое, я не переживу!»

В 1966 году Шнайдер вышла замуж на драматурга Гарри Майена. В браке родился сын Давид. Делон тоже становится отцом, но его брак не ладится.

Пару будто тянет друг к другу. И при выборе актрисы на главную роль в фильме «Бассейн», где мужская роль досталась Делону, Ален предлагает Шнайдер. Режиссер утверждает Роми, считая, что экс-возлюбленные привлекут больше внимания к картине, и паре предстоит вновь играть чувства.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
Фото: imdb.com

Во время съемок у актеров был небольшой роман, но после них – пара рассталась. Делон все еще оставался главным мужчиной в ее жизни.

Спустя время Шнайдер развелась с мужем. Он не смог пережить расставание, впал в депрессию и покончил с собой. Для актрисы это стало ударом, она винила себя в случившемся и ушла в работу с головой. 

Вторым мужем Шнайдер стал ее личный секретарь – Даниэль Бьязини. У пары родилась дочь Сара, но появление девочки на свет не смогло спасти брак родителей. Спустя три года – в 1981 году – Бьязини и Шнайдер развелись, но этот год преподнес актрисе удар, после которого она не смогла оправиться.

Летом сын Роми – Давид – возвращался домой, забыл ключи и решил перелезть через забор – в результате этого мальчик напоролся животом на металлический прут. Ребенка не удалось спасти, Давид умер в возрасте 14 лет.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона

Роми Шнайдер:
Мой 14-летний сын Давид и я — у нас с ним очень близкие и полные любви отношения. Он для меня чудесный спутник. Он восхищается моей профессией, не робеет давать советы или поправлять мое произношение, когда мне не удается взять с бою какой-то звук. Я думаю, возможно, он будет актером или режиссером.

Смерть сына подкосила Шнайдер. Она никого не хотела видеть около себя кроме Делона – именно он помог актрисе с организацией похорон Давида. Роми пристрастилась к алкоголю и антидепрессантам.

Менее чем через год после смерти сына умерла сама Роми Шнайдер. Ей было всего 44 года. У актрисы не выдержало сердце, хотя пресса обсуждала возможное самоубийство. Организацией похорон снова занялся Делон, он написал для бывшей возлюбленной стихи, где называл ее «моя куколка» и отмечал, что ее сердце могло перестать биться из-за него.

Мать Шнайдер была очень зла на французского актера. Женщина говорила, что Делон льет крокодиловы слезы, хотя при жизни издевался над ее дочерью.

Магда Шнайдер:
Делон лил крокодиловы слезы, называл ее своей куколкой. Какая наглость! Ради своей карьеры он жертвовал Роми, хотел сделать из нее домохозяйку. И обманывал ее со всеми юбками, которые попадались на его пути.

Роми Шнайдер похоронили в одной могиле с сыном.

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона

Сейчас Алену Делону 83 года. Он заявляет, что Шнайдер всегда была главной и самой светлой женщиной в его жизни. «Я совершенно не боюсь смерти», – заявляет актер. А в предисловии к биографии Роми Шнайдер он напишет: «Я знаю, что она меня ждет».

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Люди в материале: Роми Шнайдер, Ален Делон
 
Теги: знакомства
 
 
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23 сентября – день рождения звезды французского и немецкого кино и одной из самых красивых актрис 20 века Роми Шнайдер. Она ушла из жизни на пике своей карьеры, так и...
 
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