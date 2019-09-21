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Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы учимся отражать угрозы внешние, чтобы не повторять ошибки истории, чтобы больше нас не застали врасплох. А умеем ли справляться с угрозами внутренними? Речь идет о тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сказать, что плохо работаем на предупреждение, язык не поворачивается. Уж сколько раз твердили миру, а количество пьяных водителей если и уменьшается, то не намного и ненадолго. И ведь каждый, кто получает права, строго и многократно предупреждается: за рулем – ни-ни. Это закон, единый для всех.
Вот и получается, что чуть ли не единственный действенный способ борьбы со злом – ужесточение наказания. Сейчас не будем о пьяных водителях, которые совершили ДТП – это отдельная история. Давайте о тех, кого остановил сотрудник ГАИ и у кого алкотест показал превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сейчас, если на экране прибора будет 0,3 промилле и выше, назначается штраф от 50 до 100 базовых величин, то есть от 1275 до 2550 рублей и лишение прав на 3 года.
Такое реалити-шоу у сотрудников Госавтоинспекции не редкость, а за некоторыми лихачами под градусом приходится еще и погоняться. В пьяном кураже такие водители вряд ли осознают, что они потенциальные убийцы.
А вот еще непридуманный блокбастер, когда жезл – не указ. Пьяный мотоциклист сперва на бешеной скорости пытается удрать от патруля, а после лихого виража и вовсе спешивается, переходит на спринтерский темп. Позже контакт с офицерами ГАИ продолжается в стиле «я не сдамся без боя».
Такое видео может вызвать смех, но и слезы тоже. Причем не только раскаяния. В трагической статистике, увы, фигурируют и ни в чем не повинные жертвы.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
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Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей
Новости Беларуси. Мы учимся отражать угрозы внешние, чтобы не повторять ошибки истории, чтобы больше нас не застали врасплох. А умеем ли справляться с угрозами...
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