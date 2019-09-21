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Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

22.09.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы учимся отражать угрозы внешние, чтобы не повторять ошибки истории, чтобы больше нас не застали врасплох. А умеем ли справляться с угрозами внутренними? Речь идет о тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сказать, что плохо работаем на предупреждение, язык не поворачивается. Уж сколько раз твердили миру, а количество пьяных водителей если и уменьшается, то не намного и ненадолго. И ведь каждый, кто получает права, строго и многократно предупреждается: за рулем – ни-ни. Это закон, единый для всех.

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Вот и получается, что чуть ли не единственный действенный способ борьбы со злом – ужесточение наказания. Сейчас не будем о пьяных водителях, которые совершили ДТП – это отдельная история. Давайте о тех, кого остановил сотрудник ГАИ и у кого алкотест показал превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сейчас, если на экране прибора будет 0,3 промилле и выше, назначается штраф от 50 до 100 базовых величин, то есть от 1275 до 2550 рублей и лишение прав на 3 года.

Но Госавтоинспекция выступила с предложением дифференцировать степень опьянения и увеличить штрафы. Подробности – у корреспондента Анастасии Дехтяр.

Такое реалити-шоу у сотрудников Госавтоинспекции не редкость, а за некоторыми лихачами под градусом приходится еще и погоняться. В пьяном кураже такие водители вряд ли осознают, что они потенциальные убийцы.

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

А вот еще непридуманный блокбастер, когда жезл – не указ. Пьяный мотоциклист сперва на бешеной скорости пытается удрать от патруля, а после лихого виража и вовсе спешивается, переходит на спринтерский темп. Позже контакт с офицерами ГАИ продолжается в стиле «я не сдамся без боя».

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Такое видео может вызвать смех, но и слезы тоже. Причем не только раскаяния. В трагической статистике, увы, фигурируют и ни в чем не повинные жертвы.

Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
МВД выступает инициатором ужесточения ответственности в части дифференцирования состояния водителя. Предполагается, что в пределах 0,3-0,8 промилле останется ответственность, которая действует сегодня; если 0,8 и больше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет.

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Люди в материале: Станислав Соловей
 
 
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Новости Беларуси. Мы учимся отражать угрозы внешние, чтобы не повторять ошибки истории, чтобы больше нас не застали врасплох. А умеем ли справляться с угрозами...
 
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