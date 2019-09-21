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Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

22.09.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дмитрий, Кристина, Михаил – практикующие автомобилисты. Но сегодня, в законный выходной, они согласились оставить свои авто ради того, чтобы выпить горячительного, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Повод нашелся – мы проведем эксперимент и попытаемся вывести закономерность между дозами принятого алкоголя и промилле.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Напомним, в Беларуси допустимый уровень содержания алкоголя в крови у водителя 0,3 промилле. Пить или водить? Как правило, законопослушные автолюбители не страдают муками выбора. Вот только понятие «остаточное» в законе не прописано, да и у каждого есть внутренний цензор и индивидуальная мера. Как известно, кто вооружен (в данном случае знаниями), тот предупрежден, а значит, застрахован от необдуманных поступков.

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Михаил одолел пол литра некрепкого пива, Кристина – 150 граммов столового вина, а Дмитрий осушил 100-граммовую рюмку водки. Кстати, присоединилась к опыту и наша съемочная группа. Мы позволили себе 400 граммов кваса, который вызывает тревогу у водителей, и банку пива (так называемой «нулевочки»).

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Между первой и второй отправляемся в наркологический диспансер на освидетельствование. Прошло буквально 30 минут, и все поочередно «дуют в трубку».

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Итак, данные промежуточного зачета. Квас и «нулевочка» дали по нулю. Дмитрий пил самый крепкий напиток, и для него явный запрет на руль – 0,48 промилле. Кристина после внушительного бокала вина выдула 0,16 промилле, у Михаила – 0,18. Пивного дегустатора мы отправляем сразу же на анализ крови. И здесь любопытное заключение – 0,33 промилле.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Алексей Александров,  главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Каждый человек уникален: вес, рост, состояние пищеварительной системы. 0,3 – это наличие алкоголя в крови, то есть что до сыворотки крови из выпитого алкоголя в конкретный момент всосалось столько-то, соответственно, процентов. Промилле означает тысячную долю: процент – сотая, промилле – тысячная.

0,3 – это первый порог. Выпив литр, человек обязательно пройдет через порог 0,3.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Эксперимент водителей во имя трезвости продолжается. Трио участников идут на второй заход. Прямо в наркологическом отделении добавляют градус. Дмитрий опустошает еще рюмку в 50 граммов водки, Кристина выпивает еще 150 граммов вина, Михаил вливает в себя еще большой бокал пива. Теперь наши дегустаторы в режиме ожидания: по техинструкции алкотестер выдаст результат не меньше, чем через 15 минут после приема.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Подошло время сделать очередной замер. Участники нашего эксперимента явно уже в легком хмельном ударе. Результаты: здесь лидирует по количеству промилле самый крепкий напиток, следом – пиво, после – вино. Итог: все дозы превышают допустимую норму в 0,3 промилле.

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Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Кристина и Дмитрий отправляются на анализ крови и решаются на последнюю фазу – третий подход. Каждый добавляет по своему напитку: еще 50 граммов водки, 150 граммов вина и пол литра пива. И снова выжидают.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Алексей Александров:
Примерно считается, что с 0,5 до 1,5 промилле у человека состояние легкой степени опьянения, с 1,5 до 2,5 промилле – соответственно, средней тяжести, ну и от 2,5 и выше – это уже тяжелое опьянение.

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Пришло время снимать показания. Визуальные ощущения. Дмитрию, который пил водку, нарколог диагностирует дизартрию – это когда язык заплетается. Выдают блестящие глаза и милая улыбка и Кристину. А слегка пошатывающийся Михаил после пива выстроил регулярный маршрут в уборную.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

В лидерах по промилле Кристина – 1,12 (прим. ред. – в выдыхаемом воздухе). Это уже средняя степень опьянения и явное лишение прав, если ты за рулем.

Анализ крови и дыхания примерно одинаковы. Но все результаты относительные – у каждого человека свои погрешности. Потому все же прежде, чем садиться за руль, даже когда ты вроде чувствуешь себя ясно, стоит воспользоваться домашним алкотестером и сделать контрольный замер. Ведь трезвое самочувствие может быть заблуждением, и тогда пенять можно будет только на самого себя.

Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Люди в материале: Алексей Александров
 
 
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Новости Беларуси. Дмитрий, Кристина, Михаил – практикующие автомобилисты. Но сегодня, в законный выходной, они согласились оставить свои авто ради того, чтобы...
 
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