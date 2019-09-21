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Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

22.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лариса Король, к слову, директор Бельской школы, шокирована тем, как непедагогично поступил ее 18-летний сын. Пока родители гуляли на свадьбе, их Антон попал в криминальную сводку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Лариса Король:
Мы не могли предположить, что столько всего вместе в одну точку сведется и образуется. Пускай это для него уроком будет!

Вот дерево, вот и семейный микроавтобус. Теперь они порознь, но их встреча вечером 14 сентября была неизбежна. Устроил такое ее выпивший бесправник. Потом сотрудники ГАИ установили в крови водителя 0,6 промилле алкоголя. В салоне нашлись и улики – пустые бутылки от пива.

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

По словам матери, сын позвонил отцу и попросил покататься на машине по двору, так сказать, отшлифовать практику, парень ведь учится в автошколе. Но родитель запретил брать машину. Антон ослушался, вместе с 15-летним другом все же решили прокатиться. ДТП случилось неподалеку от деревни. Пассажира и водителя с разными травмами отправили в больницу.

Это всего один из 150 водителей подшофе, которых удалось задержать сотрудникам ГАИ в прошлые выходные по всей стране.

Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
За 8 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей 52 человека погибли, еще 209 получили различные травмы.

Постепенное ужесточение ответственности приносит свои результаты. Но, наверное, еще недостаточно жесткая ответственность, чтобы люди задумались, что за руль нетрезвым садиться нельзя.

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Люди в материале: Станислав Соловей, Лариса Король
 
 
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Новости Беларуси. Лариса Король, к слову, директор Бельской школы, шокирована тем, как непедагогично поступил ее 18-летний сын. Пока родители гуляли на свадьбе, их...
 
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