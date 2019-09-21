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Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лариса Король, к слову, директор Бельской школы, шокирована тем, как непедагогично поступил ее 18-летний сын. Пока родители гуляли на свадьбе, их Антон попал в криминальную сводку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лариса Король:
Вот дерево, вот и семейный микроавтобус. Теперь они порознь, но их встреча вечером 14 сентября была неизбежна. Устроил такое ее выпивший бесправник. Потом сотрудники ГАИ установили в крови водителя 0,6 промилле алкоголя. В салоне нашлись и улики – пустые бутылки от пива.
По словам матери, сын позвонил отцу и попросил покататься на машине по двору, так сказать, отшлифовать практику, парень ведь учится в автошколе. Но родитель запретил брать машину. Антон ослушался, вместе с 15-летним другом все же решили прокатиться. ДТП случилось неподалеку от деревни. Пассажира и водителя с разными травмами отправили в больницу.
Это всего один из 150 водителей подшофе, которых удалось задержать сотрудникам ГАИ в прошлые выходные по всей стране.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Постепенное ужесточение ответственности приносит свои результаты. Но, наверное, еще недостаточно жесткая ответственность, чтобы люди задумались, что за руль нетрезвым садиться нельзя.
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Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе
Новости Беларуси. Лариса Король, к слову, директор Бельской школы, шокирована тем, как непедагогично поступил ее 18-летний сын. Пока родители гуляли на свадьбе, их...
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