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«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

22.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет – «пьяные очки». Тестируем на закрытом полигоне.

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

– Видите палец?
– Вижу!
– Возьмите его!

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Примерив аксессуар, сами понимаем: проехать не в состоянии. А вот инструктор по контраварийному вождению Анатолий Шевченко решается. Пресловутое было и стало. Сперва он проехал без очков – траектория и скорость завораживает. Потом с хмельной пеленой.

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Я не могу быстро ехать, потому что не могу определить расстояние.

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Анатолий Шевченко, инструктор по контраварийному вождению:
Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию немножко, естественно. Ты не можешь определить расстояние до объекта, что очень страшно. Потом, когда попросили проехать, я говорю: «Ребята, может не стоит?» Боялся, что расстояние невозможно определить, можно покрошить машины, рядом стоящие.

«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

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«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Люди в материале: Анатолий Шевченко
 
 
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Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет...
 
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