|
«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет – «пьяные очки». Тестируем на закрытом полигоне.
– Видите палец?
Примерив аксессуар, сами понимаем: проехать не в состоянии. А вот инструктор по контраварийному вождению Анатолий Шевченко решается. Пресловутое было и стало. Сперва он проехал без очков – траектория и скорость завораживает. Потом с хмельной пеленой.
Я не могу быстро ехать, потому что не могу определить расстояние.
Анатолий Шевченко, инструктор по контраварийному вождению:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»
Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)