«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет – «пьяные очки». Тестируем на закрытом полигоне.





– Видите палец?

– Вижу!

– Возьмите его!





Примерив аксессуар, сами понимаем: проехать не в состоянии. А вот инструктор по контраварийному вождению Анатолий Шевченко решается. Пресловутое было и стало. Сперва он проехал без очков – траектория и скорость завораживает. Потом с хмельной пеленой.









Я не могу быстро ехать, потому что не могу определить расстояние.





Анатолий Шевченко, инструктор по контраварийному вождению:

Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию немножко, естественно. Ты не можешь определить расстояние до объекта, что очень страшно. Потом, когда попросили проехать, я говорю: «Ребята, может не стоит?» Боялся, что расстояние невозможно определить, можно покрошить машины, рядом стоящие.





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