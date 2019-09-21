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Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

22.09.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наука – больше, чем наука, если использовать ее, чтобы сделать мир лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этот принцип взяла за основу деятельности международная компания ЗМ, которая занимается производством продукции для сфер энергетики, электротехники и других направлений промышленности, здравоохранения, потребительских товаров. В нашей студии Матс Фриберг – управляющий директор региона «3М Россия и СНГ».

Юлия Огнева, СТВ: 
Позвольте прежде всего поздравить вас и в вашем лице всю компанию 3М с 25-летием. Четверть века – срок немалый, давайте подведем какие-то итоги. Чего самого главного удалось добиться за это время во всем мире, ну, и, конечно, в Беларуси в частности?

Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

Матс Фриберг, управляющий директор региона «3М Россия и СНГ»:
Спасибо большое! Мне очень приятно быть в этот день в Беларуси, отмечая 25-летие нашего представительства здесь. Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь, а с формированием ЕАЭС будет еще больше преимуществ для участников этой интеграции.

Но если смотреть шире, 3М – это компания с более чем столетней историей, мы представлены в 200 странах, а в 40 обладаем собственными производственными комплексами. Это фантастическая история! Многое уже сделано, но еще больше перспектив впереди. 

«Благодаря менталитету люди здесь стремятся развиваться во всех смыслах»

Юлия Огнева:
За всю свою карьеру вы поработали в нескольких странах – и в Швеции, и в Венгрии, и в России. Скажите, есть ли особенности ведения бизнеса в СНГ, в частности, в России и Беларуси? Если есть, то какие? И вообще, как бы вы могли в целом оценить инвестиционный климат в Беларуси?

Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

Матс Фриберг:
Это отличный вопрос. Вообще мне повезло начать свою профессиональную карьеру в Санкт-Петербурге в 1995-м. И с самого начала меня поразил особый дух предпринимательства в центрально-восточной части Европы. Позже я также работал в Швеции, Германии и других странах. Но мне ближе ваш гибкий подход – люди действительно хотят развиваться и что-то строить. Один год может быть удачным, следующий – нет. Но как бы ни шли дела, благодаря менталитету люди здесь стремятся развиваться во всех смыслах. 

«Это фантастическая история, как агросектор в Беларуси эволюционировал за последние 10-15 лет»

Юлия Огнева:
В 2018 году в некоторых СМИ отмечалось, что компания 3М планирует предложить именно белорусским предприятиям, производящим продукты питания, свои высокотехнологичные наработки в области пищевой безопасности. Расскажите, может быть, еще какие-то ноу-хау вы готовы предложить именно нашим производителям в ближайшее время?

Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

Матс Фриберг:
Это фантастическая история, как агросектор в Беларуси, также в России и Казахстане, эволюционировал за последние 10-15 лет. Три четверти предложений у нас не только для того, чтобы убедиться в безопасности пищевых продуктов для потребителя, но и всего, что касается процесса производства, например, оборудования.

Что касается новых разработок – это средства индивидуальной защиты. Мы сегодня работаем с наиболее крупными белорусскими предприятиями, обеспечивая защиту работников. Еще одно направление, которое мы активно внедряем в Беларуси, – это рынок продукции для автомобильного ремонта.

«Мы часто говорим, что 3М повсюду вокруг нас»

Юлия Огнева:
Давайте, чтобы было понятнее: какие из разработок 3М вы используете в каждодневной жизни?

Матс Фриберг:
Мы часто говорим, что 3М повсюду вокруг нас. У меня лично даже во рту стоматологические продукты – одно из крупнейших наших направлений. Но вот что кардинально изменило нашу жизнь, так это мобильные телефоны. У нас много разработок для смартфонов. Один из простых примеров – экран защиты информации. Если вдруг кто-то повернется и посмотрит на ваш телефон, он не сможет увидеть то, что на экране.

Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»

Исторически у нас очень сильные позиции в автомобильном секторе. Когда Geely начнет производить электрокары в Беларуси, 3М будет разрабатывать батарейки для них. Так что мы повсюду.

Люди в материале: Юлия Огнева, Матс Фриберг
 
 
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Новости Беларуси. Наука – больше, чем наука, если использовать ее, чтобы сделать мир лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот принцип взяла за основу...
 
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