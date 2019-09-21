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Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наука – больше, чем наука, если использовать ее, чтобы сделать мир лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот принцип взяла за основу деятельности международная компания ЗМ, которая занимается производством продукции для сфер энергетики, электротехники и других направлений промышленности, здравоохранения, потребительских товаров. В нашей студии Матс Фриберг – управляющий директор региона «3М Россия и СНГ».
Юлия Огнева, СТВ:
Матс Фриберг, управляющий директор региона «3М Россия и СНГ»:
Но если смотреть шире, 3М – это компания с более чем столетней историей, мы представлены в 200 странах, а в 40 обладаем собственными производственными комплексами. Это фантастическая история! Многое уже сделано, но еще больше перспектив впереди.
«Благодаря менталитету люди здесь стремятся развиваться во всех смыслах»
Юлия Огнева:
Матс Фриберг:
«Это фантастическая история, как агросектор в Беларуси эволюционировал за последние 10-15 лет»
Юлия Огнева:
Матс Фриберг:
Что касается новых разработок – это средства индивидуальной защиты. Мы сегодня работаем с наиболее крупными белорусскими предприятиями, обеспечивая защиту работников. Еще одно направление, которое мы активно внедряем в Беларуси, – это рынок продукции для автомобильного ремонта.
«Мы часто говорим, что 3М повсюду вокруг нас»
Юлия Огнева:
Матс Фриберг:
Исторически у нас очень сильные позиции в автомобильном секторе. Когда Geely начнет производить электрокары в Беларуси, 3М будет разрабатывать батарейки для них. Так что мы повсюду.
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Матс Фриберг: «Мы рассматриваем Беларусь как важный элемент в рамках СНГ для нашей деятельности здесь»
Новости Беларуси. Наука – больше, чем наука, если использовать ее, чтобы сделать мир лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот принцип взяла за основу...
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