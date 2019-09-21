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Завезли целый табун: в Беларуси возрождают породу диких лошадей

22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возрождают породу диких лошадей. Целый табун завезли из Нидерландов, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас табун диких лошадей резвится на ограниченной территории. Карантин – это стандартная процедура перед тем, как отпустить животных в непривычную для них среду обитания. Однако питомцы заказника уже чувствуют себя хорошо. И этому есть доказательства.

Лошадей стало на одну больше. Это Иваныч - первый жеребенок стада. Животные начали размножаться. Значит, им здесь комфортно.

В марте специалисты Беларуси заключили контракт с коллегами из Нидерландов на поставку диких лошадей. Их передали в Налибокскую пущу бесплатно. В родных краях популяция слишком разрослась. Здесь в распоряжении новоселов 150 гектаров луговых угодий. А когда карантин закончится, их выпустят в дикую природу. В том что эти особи приживутся в Беларуси, специалисты даже не сомневаются: гены помогут.

«Этот вид на этой территории жил. В связи с урбанизацией, развитием сельского хозяйства, развитием жизнедеятельности человека данный вид был просто-напросто изъят из живой природы», – говорит ведущий инженер по охотничьему хозяйству Республиканского ландшафтного заказника Дмитрий Тарайковский.

Этих скакунов называют животными-«инженерами». Они питаются травой и в то же время регулируют ее высоту. После трапезы табуна она выглядит так, словно здесь поработали газонокосилкой. Оказывается, что это на пользу другим животным.

«Вот это урочище Тяково постепенно зарастало кустарником, сорной травой. И животные начали уходить отсюда. Отсюда ушли зубры. Так что это делается для того, чтобы и других зверей сюда вернуть», – говорит инженер-эколог заказника Лариса Кулак.

В Налибокской пуще занимаются восстановлением популяций редких животных. Например, благородный олень – уже привычный обитатель лесов Беларуси. Сейчас пытаются увеличить численность глухарей. А скоро на просторах заказника поселится еще один крупный копытный вид.

Выпустить диких лошадей на волю собираются в конце октября. По условиям контракта их нельзя кормить и защищать от других животных.



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Выпустить диких лошадей на волю собираются в конце октября. По условиям контракта их нельзя кормить и защищать от других животных.
 
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