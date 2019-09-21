Глазировка торта: 3 способа покрыть торт глазурью

Источник материала: Tut.by



Хорошая хозяйка найдет время, чтобы побаловать семью собственной выпечкой. Торты на заказ в Минске всегда выглядят идеально, а вот украсить свой шедевр не всегда получается. Чтобы ваше «творение» было не только вкусным, но и красивым, Каталог TAM.BY делится секретами, как покрыть торт глазурью. Достаточно придерживаться рекомендация, и вы получите превосходный результат.

Содержание:

Обычная глазировка



Изображение носит иллюстративный характер

Можно назвать три основных метода украшения выпечки. Использовать можно любой — результат будет отличным.

Торт должен остыть до комнатной температуры. Такой же должна быть и приготовленная смесь для глазировки.

Если испеченный корж высокий, в его центре обычно образуется выпуклость. Зазубренным ножом выровняйте поверхность. Чтобы получить идеально ровные коржи, выровнять их можно, когда они еще в форме.

Чтобы удачно покрыть торт глазурью, лучше это делать на куске картона либо на блюде с полосками вощенной бумаги (когда вы окончите глазировать, бумагу нужно будет убрать, а тарелка останется чистой). Чтобы покрыть торт глазурью, понадобится кулинарная лопатка и скребковый нож.

Первый слой смеси называют «ловцом крошек»: задача этого слоя связать рыхлые крошки коржа перед «чистовым» верхним слоем глазури. С помощью лопатки смазывают бока и верх, обязательно двигаясь в одном направлении. При намазывании торта глазурью старайтесь не касаться коржей лопаткой, чтобы не образовывались новые крошки. Затем заготовку помещают в холодильник на полчаса.

Далее большую порцию немного разогретой глазури добавляют в центр торта. Аккуратно, в одном направлении, массу распределяют по поверхности. Лучше это сделать на крутящейся подставке, если она есть. Потом переходят к бокам. Их тоже замазывают, добавляя смесь по необходимости.

После этого начинается выравнивание нанесенного слоя лопаточкой движениями взад-вперед. Теперь выньте полоски бумаги и ваша выпечка готова.

Торт «вверх ногами»



Изображение носит иллюстративный характер

Это еще один вариант украшения торта с таким необычным названием. Для этого вырезают картонное дно по размерам коржа и клейкой лентой закрепляют его на подставке. Картон выстилают вощенной бумагой большего размера. На бумагу наносят порцию глазури, тщательно расправив по поверхности. Из холодильника достают торт, покрытый «черновым» слоем («ловцом крошек»), и аккуратно ставят его на подготовленный лист с глазурью.

Затем промазывают и выравнивают бока пирога. Убирают излишки глазури с краев и помещают торт холодное место для остывания. Когда поверхность затвердеет, снимают картонный контур, аккаратно переворачивают торт на блюдо, отклеивают бумагу (если при отклеивании бумаги глазурь остается на ней, то торт недостаточно охладился: нужно вернуть бумагу назад и еще подождать). Если образовались воздушные пузырьки, замазывают их подогретой массой. Должна получиться идеально гладкая поверхность.

Полотенце-помощник





Существует еще один способ, используя который, покрыть торт глазурью можно просто и быстро. Из холодильника извлекают корж с «ловцом крошек». В центр наносят смесь для глазировки комнатной температуры. Насколько возможно, лопаткой разравнивают глазурь по всему периметру, включая бока. Торт оставляют открытым на 20 минут. Затем бумажным полотенцем или вощеной бумагой накрывают изделие. Используя эту прокладку как барьер, выравнивают руками нанесенный слой.

Делают это один раз. При замене полотенца может случиться размазывание либо размокание покрытия.

Дизайн



Изображение носит иллюстративный характер

Любой кондитер старается, чтобы его творение было непревзойденным не только по вкусовым качествам, но и по красоте. Стремится к этому и самобытный пекарь. Для этого не обязательно обладать высокими навыками мастерства. Достаточно иметь под рукой необходимые ингредиенты, а также проявить немного терпения и фантазии.

Если окрасить глазурь в контрастные цвета, то можно создать эффект мраморной либо перистой поверхности. Для этого верхнюю часть пирога покрывают разноцветными полосами. Зубочисткой проводят перпендикулярные линии.

Еще можно нанести оригинальные узоры с помощью кондитерского мешка. Эффектно будут смотреться свежие цветы, небольшие фигурки, украшения из помадки,

Если вы уяснили, как покрыть торт глазурью, не медлите. Блесните своим мастерством, порадуйте родных удачной выпечкой, пригласите их на семейное чаепитие.