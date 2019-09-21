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Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

22.09.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь было много таких хуторов. Это, который ближе всего: был луг, сенокос. До 8 класса я пешочком ходил в ту школу каждый день. А потом уже здесь начался снос хуторов, и мы переехали туда, непосредственно в Снов, перенесли туда дом.

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Вот эта идея пришла Вам – давно эту доску Вы ставили?

Михаил Мясникович:
Эту идею мы с Николаем Вячеславовичем придумали. Она принадлежала как бы мне. Я говорю ему: «Надо, Николай Вячеславович как-то подумать».

И понятно: тут не поставишь какой-то мемориальный знак. И мы подумали, я внёс определённые деньги в колхозную кассу. Я спросил у всех наследников, не возражают ли они. Это было воспринято нормально всеми. Кстати, их внуки, правнуки приезжают сюда, фотографируются. То есть какая-то точка притяжения.

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Вадим Щеглов:
То есть это все семьи, которые жили на этих хуторах?

Михаил Мясникович:
Вот эти семьи, которые жили здесь рядом. Я уже не говорю дальше, а именно здесь, компактно.

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

Люди в материале: Михаил Мясникович
 
 
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На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях».
 
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