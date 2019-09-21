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Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»
Источник материала: СТВ
На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я когда бываю у себя на родине, там сейчас у меня никого из родных нет, но стремлюсь побывать в школе, где-то с кем-то поговорить, где-то – с учителями, где-то – с учениками.
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Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»
На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях». Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила...
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