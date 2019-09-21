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Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

22.09.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях».

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Что для Вас малая родина?

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Малая родина – это там, где твоя пуповина закопана. Для меня малая родина, безусловно – это и определённые воспоминания, и то, что тебе генетически принадлежит, то, что тебе дано. И как-то я думаю, что нам надо больше уделять внимания, кто твои предки, чем они занимались.

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

У нас у молодёжи спроси, они расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать, как говорит молодёжь. Поэтому вот эта преемственность поколений формируется, в том числе, за счёт этого.

Я когда бываю у себя на родине, там сейчас у меня никого из родных нет, но стремлюсь побывать в школе, где-то с кем-то поговорить, где-то – с учителями, где-то – с учениками.

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

Люди в материале: Михаил Мясникович
 
 
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На малой родине Михаила Мясниковича побывали создатели программы «В людях». Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила...
 
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