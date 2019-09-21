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«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

22.09.2019 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Свой кабинет политик показал в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это какой у Вас по счёту уже кабинет? Вы считали?

«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нет, как-то я не считал. Но, конечно, много было кабинетов. Хотя, у меня и достаточно был быстрый карьерный рост, но я проходил все ступеньки должностные, поэтому я просто не задавался.

Кстати, есть суеверие такое, что когда сделал ремонт, готовься к следующей должности. Причём, не оговаривается, куда: или вниз, или вверх.

Вадим Щеглов:
А Вы когда-нибудь делали ремонт в кабинете, когда приходили на новую должность?

Михаил Мясникович:
Нет. Были. Но я думаю, что таких капитальных не было.

Вадим Щеглов:
У Вас портрет Президента не такой, как у всех, висит.

«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Михаил Мясникович:
Это уже было до меня. Я считаю, хорошая фотография: добрая улыбка. Но, вместе с тем, дисциплинирует.

«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Вадим Щеглов:
Зачем столько телефонных аппаратов?

Михаил Мясникович:
Наверное, надо так.

Вадим Щеглов:
Вы пользуетесь всеми четырьмя?

«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Михаил Мясникович:
Конечно. Это президентский телефон, это премьера телефон, это телефон правительственной связи, и обычный небольшой такой коммутатор для секретариата. Ну и два мобильных с собой.

«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента

Люди в материале: Михаил Мясникович
 
 
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Свой кабинет политик показал в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Это какой у Вас по счёту...
 
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