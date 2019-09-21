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«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента
Источник материала: СТВ
Свой кабинет политик показал в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вадим Щеглов:
Михаил Мясникович:
Вадим Щеглов:
Вадим Щеглов:
Михаил Мясникович:
Вадим Щеглов:
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«Сделал ремонт, готовься к следующей должности». Побывали в кабинете Михаила Мясниковича. Ещё там необычный портрет Президента
Свой кабинет политик показал в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:Это какой у Вас по счёту...
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