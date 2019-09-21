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«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Точно из вашего?
Такие рубахи в разных вариациях сейчас есть практически у каждого белоруса.
Алена Сырова, корреспондент:
Как ни крути, лен – эксклюзивный подарок природы, который требует постоянного пристального внимания (это если о глобальном). А как иначе? Голубые озера в полях Синеокой – национальный бренд, а лен – как национальная философия: тот, кто вкалывает и вкладывает, всегда получает больше. Ведь, как известно, лучшее никогда не достается легко.
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Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. – Точно из вашего? – Да, из...
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