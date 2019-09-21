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«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

22.09.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

– Точно из вашего?
– Да, из нашего.
– Домой приеду – сразу же надену!

«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Такие рубахи в разных вариациях сейчас есть практически у каждого белоруса.

«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Алена Сырова, корреспондент:
Изделие из белорусского льна – желанный презент для любого иностранца. Что и говорить, если даже для официального обмена подарками иным символам Беларуси предпочитают лен. Совсем недавно комплект из этой ткани отправился к первой леди США.

«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Как ни крути, лен – эксклюзивный подарок природы, который требует постоянного пристального внимания (это если о глобальном). А как иначе? Голубые озера в полях Синеокой – национальный бренд, а лен – как национальная философия: тот, кто вкалывает и вкладывает, всегда получает больше. Ведь, как известно, лучшее никогда не достается легко.

«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Люди в материале: Алена Сырова, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. – Точно из вашего? – Да, из...
 
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