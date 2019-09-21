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«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

22.09.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многовекторность как основной посыл белорусской внешней политики. За всю историю независимой суверенной Беларуси он не менялся. Официальный Минск всегда был за диалог со всеми странами и народами, если диалог равноправный и взаимовыгодный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы было хорошо и нам, и партнерам.

Поначалу молодая страна выстраивала диалог двусторонний – с разными государствами, позже мы стали инициатором крупнейших интеграционных объединений. Сейчас настойчиво призываем к полномасштабному международному диалогу – за безопасность, за мир.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Стоит ли напоминать, что не всегда нас слышали. Порой игнорировали, порой незаслуженно обижали. Но Беларусь с пути не свернула. Мы по-прежнему готовы к сотрудничеству, мы не злопамятны. Мы открыты. Мы предложили жителям 80 государств: приезжайте к нам без виз, давайте дружить. Ведь мы как никто знаем: ссориться – это дорого.

И нас начинают слышать. Конечно, голос небольшой страны никогда не будет таким же сильным, как у крупнейших держав мира. Но даже шепот пробьется, если он настойчив и по делу.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Итак, Беларусь и Соединенные Штаты Америки возвращают послов. И пусть произойдет это не сию минуту, все-таки процедурные моменты никто не отменял, главное мы услышали: политическая воля есть, а значит, и все остальное будет.

С подробностями – корреспондент Яна Шипко.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Яна Шипко, корреспондент:
11 лет спустя Минск и Вашингтон готовы вновь обменяться послами. Казалось бы, жест символический. Но знаковый. Ожидать сиюминутного консенсуса по всем наболевшим вопросам, разумеется, не стоит. Ведь, как мы помним, посол был, но, в особенности до его отъезда, отношения с Белым домом, мягко скажем, не ладились. Так что предстоит много работать. Но с дипломатическим обменом на высшем уровне это будет гораздо проще.

В 2008 году в ответ на санкции с американской стороны Беларусь пошла на вынужденную жесткую меру. Серьезнее отзыва послов в дипломатии лишь полный разрыв дипотношений. Все это время американское диппредставительство работало с усеченным штатом и временным поверенным.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Павел Потапейко, кандидат исторических наук, политолог, американист:
Когда применяют санкции, как в интернете говорят «забанили», вот такие же вещи на уровне государств – это детская глупость. Санкции ничего никогда не давали никому.

У нас своя линия, кстати говоря. В Америке это ценят и понимают. Мы свою линию выдержали, мы выстояли. Мы сделали то, что хотели. А мы не хотели сильно многого. Мы просто хотели, чтобы нас уважали и мы просто продолжали свою линию.

Открытость к диалогу Беларусь обозначала всегда. В начале года даже предложила восстановить количество американских дипломатов. Помог ли преодолеть дипломатический кризис возобладавший прагматизм трансатлантического партнера или новая философия в политике США (пытаться разговаривать даже с теми странами, с кем взгляды не всегда и во всем идентичны)? Но на неделе мы стали свидетелями исторического момента.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Впервые за четверть века в Минске американский дипломат такого высокого ранга. Дэвид Хэйл приехал лично сделать заявление, которое символизирует новый этап двусторонних отношений.

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США, надо признать, не скрывают свою заинтересованность и в стратегическом положении Беларуси. Впрочем, преувеличивать тоже не стоит. Сфера интересов штатов обширна, некоторые страны даже предпочли бы, чтобы не настолько. Но в данном случае интерес объективный и продиктован прежде всего безопасностью в регионе.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Дэвид Хэйл, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам:
США это делает не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере. А также потому, что нам очень дорог этот регион, и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси.

Ни для кого не секрет, что в последнее время именно вопросы безопасности в регионе драйвер потепления отношений и с Европой, и с США. Лишь с той разницей, что на возросшую роль Минска как безальтернативной в данный момент переговорной площадки первым отреагировал Старый Свет, а сейчас обратили внимание и за океаном.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Евгений Прейгерман, политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Именно у нас собираются переговорщики из России, Украины, непризнанных республик. Они могут только у нас собираться, потому что в других географических точках это просто политически не получается. Если мы посмотрим на некую сеть договоренностей и отношения Беларуси с ключевыми странами в регионе – с Россией, с которой у нас союзные отношения, но также и с другими странами-соседями, которые являются членами НАТО, у нас с ними существуют усиленные соглашения в области безопасности и мер доверия.

По мере того, как вокруг региона Восточной Европы сжимается вот эта давка напряженности и эскалации, те политики, государства, которые заинтересованы, чтобы предотвратить все это, они даже вынуждены все больше внимания уделять Беларуси.

Судя по риторике последних визитов, Штаты стремятся не только уйти от изоляции Беларуси, но и от приевшихся ярлыков.

К слову о традиционно многовекторной внешней политике нашей страны. В 2018 году Беларусь посетил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл (подробнее здесь), в этом – теперь уже экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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Теперь замгоссекретаря Дэвид Хэйл. Участившиеся визиты некоторые эксперты тут же поспешили поставить в противовес с российской интеграцией. Но потепление отношений не говорит о намерении подстраиваться. Напротив, лишь о желании быть услышанными на геополитической арене, где США – один из основных игроков. И, к слову, как и Беларусь, свои национальные интересы, в особенности при нынешней политике Трампа, ставит во главу угла.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
У нас сейчас и далеко нет того уровня, который есть между Российской Федерацией и США. Возвращение послов просто-напросто подведет их поближе к тому уровню отношений, которые есть у Владимира Путина и Дональда Трампа. В принципе, это будет хорошо, потому что в Евразийском экономическом союзе все состоящие в нем страны должны с основными акторами международных отношений иметь достаточно ровные отношения на примерно одном уровне.

Америка, кстати, позитивно отреагировала на предложение Зеленского присоединиться к нормандской четверке и встретиться в Минске. Возможно, расширение формата устроит не всех нынешних участников переговорного процесса. В любом случае восстановление отношений с США добавляет плюсов к имиджу нашей страны в мире.

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
У нас есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки. И более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами.

Что еще важнее возвращения послов, так это полная отмена санкций. Но даже в сложившихся обстоятельствах за последние полгода товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Это прирост на 40 %.

Еще лучше ситуация в торговле услугами – сальдо положительное, на 80 % экспорт делают белорусские айтишники. Но потенциал далеко не исчерпан.

Сергей Кизима:
Нам важен принципиальный отказ Америки от санкционной политики в отношении Беларуси. Нам важна действительно готовность разговаривать с нами как с равной стороной. Потому что Беларусь – полностью суверенное европейское государство, которое готово жестко отстаивать свои национальные интересы. Если американская сторона готова к тому, чтобы разговаривать на равных, у нас все получится.

Что же, политическое решение озвучено. Осталось запустить технический процесс. Американский посол прибудет в Минск после утверждения кандидата в Сенате.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Яна Шипко, Павел Потапейко, Дэвид Хэйл, Евгений Прейгерман, Сергей Кизима, Владимир Макей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Многовекторность как основной посыл белорусской внешней политики. За всю историю независимой суверенной Беларуси он не менялся. Официальный...
 
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