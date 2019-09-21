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«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многовекторность как основной посыл белорусской внешней политики. За всю историю независимой суверенной Беларуси он не менялся. Официальный Минск всегда был за диалог со всеми странами и народами, если диалог равноправный и взаимовыгодный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы было хорошо и нам, и партнерам.
Поначалу молодая страна выстраивала диалог двусторонний – с разными государствами, позже мы стали инициатором крупнейших интеграционных объединений. Сейчас настойчиво призываем к полномасштабному международному диалогу – за безопасность, за мир.
Стоит ли напоминать, что не всегда нас слышали. Порой игнорировали, порой незаслуженно обижали. Но Беларусь с пути не свернула. Мы по-прежнему готовы к сотрудничеству, мы не злопамятны. Мы открыты. Мы предложили жителям 80 государств: приезжайте к нам без виз, давайте дружить. Ведь мы как никто знаем: ссориться – это дорого.
И нас начинают слышать. Конечно, голос небольшой страны никогда не будет таким же сильным, как у крупнейших держав мира. Но даже шепот пробьется, если он настойчив и по делу.
Итак, Беларусь и Соединенные Штаты Америки возвращают послов. И пусть произойдет это не сию минуту, все-таки процедурные моменты никто не отменял, главное мы услышали: политическая воля есть, а значит, и все остальное будет.
Яна Шипко, корреспондент:
В 2008 году в ответ на санкции с американской стороны Беларусь пошла на вынужденную жесткую меру. Серьезнее отзыва послов в дипломатии лишь полный разрыв дипотношений. Все это время американское диппредставительство работало с усеченным штатом и временным поверенным.
Павел Потапейко, кандидат исторических наук, политолог, американист:
У нас своя линия, кстати говоря. В Америке это ценят и понимают. Мы свою линию выдержали, мы выстояли. Мы сделали то, что хотели. А мы не хотели сильно многого. Мы просто хотели, чтобы нас уважали и мы просто продолжали свою линию.
Открытость к диалогу Беларусь обозначала всегда. В начале года даже предложила восстановить количество американских дипломатов. Помог ли преодолеть дипломатический кризис возобладавший прагматизм трансатлантического партнера или новая философия в политике США (пытаться разговаривать даже с теми странами, с кем взгляды не всегда и во всем идентичны)? Но на неделе мы стали свидетелями исторического момента.
Впервые за четверть века в Минске американский дипломат такого высокого ранга. Дэвид Хэйл приехал лично сделать заявление, которое символизирует новый этап двусторонних отношений.
Дэвид Хэйл, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам:
Ни для кого не секрет, что в последнее время именно вопросы безопасности в регионе драйвер потепления отношений и с Европой, и с США. Лишь с той разницей, что на возросшую роль Минска как безальтернативной в данный момент переговорной площадки первым отреагировал Старый Свет, а сейчас обратили внимание и за океаном.
Евгений Прейгерман, политолог, директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
По мере того, как вокруг региона Восточной Европы сжимается вот эта давка напряженности и эскалации, те политики, государства, которые заинтересованы, чтобы предотвратить все это, они даже вынуждены все больше внимания уделять Беларуси.
Судя по риторике последних визитов, Штаты стремятся не только уйти от изоляции Беларуси, но и от приевшихся ярлыков.
К слову о традиционно многовекторной внешней политике нашей страны. В 2018 году Беларусь посетил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл (подробнее
Теперь замгоссекретаря Дэвид Хэйл. Участившиеся визиты некоторые эксперты тут же поспешили поставить в противовес с российской интеграцией. Но потепление отношений не говорит о намерении подстраиваться. Напротив, лишь о желании быть услышанными на геополитической арене, где США – один из основных игроков. И, к слову, как и Беларусь, свои национальные интересы, в особенности при нынешней политике Трампа, ставит во главу угла.
Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Америка, кстати, позитивно отреагировала на предложение Зеленского присоединиться к нормандской четверке и встретиться в Минске. Возможно, расширение формата устроит не всех нынешних участников переговорного процесса. В любом случае восстановление отношений с США добавляет плюсов к имиджу нашей страны в мире.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Что еще важнее возвращения послов, так это полная отмена санкций. Но даже в сложившихся обстоятельствах за последние полгода товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Это прирост на 40 %.
Еще лучше ситуация в торговле услугами – сальдо положительное, на 80 % экспорт делают белорусские айтишники. Но потенциал далеко не исчерпан.
Сергей Кизима:
Что же, политическое решение озвучено. Осталось запустить технический процесс. Американский посол прибудет в Минск после утверждения кандидата в Сенате.
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«У нас своя линия. В Америке это ценят и понимают». Какое будущее у отношений Беларуси и США? Мнения экспертов
Новости Беларуси. Многовекторность как основной посыл белорусской внешней политики. За всю историю независимой суверенной Беларуси он не менялся. Официальный...
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