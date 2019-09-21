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Танцы, крав-мага, форшмак: в Минске устроили праздник еврейской культуры
22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел праздник еврейской культуры. Гуляния развернулись в историческом центре белорусской столицы – Верхнем городе. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Как устоять перед знакомым мотивом? Тем более, погода танцевать позволяет: в Минске хоть и пасмурно, но впервые за неделю без дождя.
«Как здорово, сколько много людей! У всех прекрасное настроение. Мы покушали мацы, потанцевали, попели, шикарный концерт смотрим. Надо только радоваться этой прекрасной жизни», – уверена посетительница праздника еврейской культуры Алла Гурко.
Надоело танцевать, можно освоить несколько приемов крав-мага – это израильская система самообороны. Она считается едва ли не самой действенной в мире. Техника запоминается быстро, травматичность низкая.
Праздник еврейской культуры в Минске провели в четвертый раз. В белорусскую столицу приехали общины со всей страны. Дети учились рисовать хамсу – амулет в виде ладони, взрослые могли написать записку для Стены плача.
«Это праздник, который рассказывает о еврейской традиции и о евреях, которые жили в Беларуси. И еще этот праздник является символом: чтобы укреплять мир, нужно укреплять знания», – отметил главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.
Когда-то идиш был одним из государственных языков в Беларуси. Только в Минске до начала Великой Отечественной войны еврейское население составляло около 60 процентов.
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Гуляния развернулись в историческом центре белорусской столицы – Верхнем городе.
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