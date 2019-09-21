Танцы, крав-мага, форшмак: в Минске устроили праздник еврейской культуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел праздник еврейской культуры. Гуляния развернулись в историческом центре белорусской столицы – Верхнем городе. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Как устоять перед знакомым мотивом? Тем более, погода танцевать позволяет: в Минске хоть и пасмурно, но впервые за неделю без дождя.

«Как здорово, сколько много людей! У всех прекрасное настроение. Мы покушали мацы, потанцевали, попели, шикарный концерт смотрим. Надо только радоваться этой прекрасной жизни», – уверена посетительница праздника еврейской культуры Алла Гурко.

Надоело танцевать, можно освоить несколько приемов крав-мага – это израильская система самообороны. Она считается едва ли не самой действенной в мире. Техника запоминается быстро, травматичность низкая.

«Израиль, как известно, находится в состоянии практически перманентного конфликта с сопредельными странами. Поэтому им приходится использовать максимально эффективные и простые вещи. Крав-мага вбирает в себя все эти находки, приемы, все принципы соединяются здесь», – объяснил шеф-инструктор по крав-мага Илья Марашко.

Праздник еврейской культуры в Минске провели в четвертый раз. В белорусскую столицу приехали общины со всей страны. Дети учились рисовать хамсу – амулет в виде ладони, взрослые могли написать записку для Стены плача.

«Это праздник, который рассказывает о еврейской традиции и о евреях, которые жили в Беларуси. И еще этот праздник является символом: чтобы укреплять мир, нужно укреплять знания», – отметил главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

Когда-то идиш был одним из государственных языков в Беларуси. Только в Минске до начала Великой Отечественной войны еврейское население составляло около 60 процентов.

«Наши народы связывают долгие годы, порой непростые годы, кровавые годы, но в то же время и принятие, и дружелюбие. Мы это видим четвертый год подряд. Несмотря на погоду, не самую солнечную, целая площадь полна народу», – сказала первый секретарь Посольства государства Израиль в Республике Беларусь Екатерина Литвак.