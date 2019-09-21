ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танцы, крав-мага, форшмак: в Минске устроили праздник еврейской культуры

22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел праздник еврейской культуры. Гуляния развернулись в историческом центре белорусской столицы – Верхнем городе. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Как устоять перед знакомым мотивом? Тем более, погода танцевать позволяет: в Минске хоть и пасмурно, но впервые за неделю без дождя.

«Как здорово, сколько много людей! У всех прекрасное настроение. Мы покушали мацы, потанцевали, попели, шикарный концерт смотрим. Надо только радоваться этой прекрасной жизни», – уверена посетительница праздника еврейской культуры Алла Гурко.

Надоело танцевать, можно освоить несколько приемов крав-мага – это израильская система самообороны. Она считается едва ли не самой действенной в мире. Техника запоминается быстро, травматичность низкая.

«Израиль, как известно, находится в состоянии практически перманентного конфликта с сопредельными странами. Поэтому им приходится использовать максимально эффективные и простые вещи. Крав-мага вбирает в себя все эти находки, приемы, все принципы соединяются здесь», – объяснил шеф-инструктор по крав-мага Илья Марашко.

Праздник еврейской культуры в Минске провели в четвертый раз. В белорусскую столицу приехали общины со всей страны. Дети учились рисовать хамсу – амулет в виде ладони, взрослые могли написать записку для Стены плача.

«Это праздник, который рассказывает о еврейской традиции и о евреях, которые жили в Беларуси. И еще этот праздник является символом: чтобы укреплять мир, нужно укреплять знания», – отметил главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

Когда-то идиш был одним из государственных языков в Беларуси. Только в Минске до начала Великой Отечественной войны еврейское население составляло около 60 процентов.

«Наши народы связывают долгие годы, порой непростые годы, кровавые годы, но в то же время и принятие, и дружелюбие. Мы это видим четвертый год подряд. Несмотря на погоду, не самую солнечную, целая площадь полна народу», – сказала первый секретарь Посольства государства Израиль в Республике Беларусь Екатерина Литвак.

В меню сегодня никаких хот-догов: только национальная кухня. За фалафелем, цимесом и мацой выстроились очереди, а на сцене кулинары дали мастер-класс по приготовлению форшмака – его секрет в жирной сельди. Все как в еврейской пословице: из худой рыбы жирный пирожок не сделаешь. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляния развернулись в историческом центре белорусской столицы – Верхнем городе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ткани, жмых, масло и даже топливо. Что можно делать изо льна и какие перспективы у «северного шёлка» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки мужские стильные зима вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика