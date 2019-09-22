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«Это невероятно, это такой праздник»: 23 пары одновременно расписались в «Маяке Минска»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Романтичное шоу состоялось в жилом комплексе «Маяк Минска», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Более 20 влюбленных пар обменялись кольцами и сказали друг другу «да». Мероприятие организовал застройщик жилого комплекса компания Dana Holdings.
На бульваре Пикассо в Минске начали зарождаться новые семьи. Такое здесь видят впервые: одновременно 23 пары с трепетом произнесли заветные «согласен» и «согласна» именно здесь.
Праздник любящих сердец стал настоящим городским событием. Широкий бульвар Пикассо с уникальным фонтаном «Дана Танец» в новом, стремительно развивающемся квартале «Маяк Минска», в их распоряжении.
Плюс европейская свадьба с современными стандартами праздника под открытым небом. Чтобы предстать на торжестве при полном параде, с раннего утра прямо в холле «Микеланджело» с помощью мастеров невесты делали макияж и прически.
И, конечно, какое свадебное торжество без первого танца? К такому балу молодым помогла подготовиться команда знаменитого белорусского хореографа Романа Ковалева.
Искренне и трогательно молодоженов поздравил детский хор Академии мюзикла «Ревю» Натальи Романовой. А благодаря невероятному свадебному торту и белоснежным голубям бульвар Пикассо стал настоящим фотосалоном.
Сергей и Анастасия Удонины о свадебной феерии узнали из соцсетей и сразу загорелись.
Анастасия и Сергей Удонины, молодожены:
Организатор торжества Dana Holdings меняет качество жизни людей в разных странах мира. И, что важно, приглашает гостей на праздник в Минск.
Анастасия и Ясер Шариф, молодожены:
«Маяк Минска» – один из самых перспективных и фешенебельных кварталов Минска. Именно здесь собираются жить молодожены. Квартиру с живописным видом на столицу Анастасии и Артуру Зарембовским подарили родители по случаю бракосочетания.
Анастасия и Артур Зарембовские, молодожены:
Торговый центр рядом. Сейчас мы рассматриваем вариант пополнения семьи. Мне очень нравится то, что тут есть и школа, и детский садик.
«Микеланджело» и соседний «Рафаэль» – одни из красивейших и комфортных домов «Маяка Минска». Свободная планировка, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение – некоторые квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой! Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальными столами – визитная карточка домов «Маяка Минска».
Самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall. Здесь магазины как лучших белорусских производителей, так и мировых брендов, огромный кинотеатр и фудкорт на любой вкус.
Dana Holdings предлагает выгодные и самые разнообразные варианты приобретения жилья и коммерческих помещений в кредит, рассрочку, за собственные деньги.
Антон Кулак, начальник управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района Минска:
Фотографии на бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец» уже давно мастхэв для молодоженов, которые приезжают сюда за лучшими снимками в свой семейный альбом.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Сегодня это знаменитое событие прошло впервые, когда в один день, в одно время в Минске проведена регистрация брака одновременно для более 20 пар. Мы считаем, что этот праздник станет традиционным.
В 2020 году «Свадебная феерия» приобретет еще большие масштабы. В этом же месте, на красивейшем бульваре Пикассо, соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. И это уже модная традиция!
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Новости Беларуси. Романтичное шоу состоялось в жилом комплексе «Маяк Минска», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более 20 влюбленных пар обменялись кольцами и...
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