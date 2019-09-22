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В Испании впервые защитили докторскую по белорусской литературе

22.09.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Испанка Анхела Эспиноса Руис успешно защитила докторскую по белорусской литературе.

В Испании впервые защитили докторскую по белорусской литературе

Защита прошла на филологическом факультете Мадридского университета Комплутенсе, крупнейшего университета Испании. Это первый случай защиты диссертации по белорусской литературе в Испании, сообщает белорусское посольство в Испании.
Автор работы, Анхела Эспиноса Руис заявила, что начала изучать белорусский язык в 2013 году. В 2015 году она издала сборник стихов на белорусском языке. В 2017 ­– сборник стихов Максима Богдановича в авторском переводе при поддержке МИД РБ и посольства в Испании.

Всего Руис знает порядка 10 языков.

 

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Испанка Анхела Эспиноса Руис успешно защитила докторскую по белорусской литературе. Защита прошла на филологическом факультете Мадридского университета...
 
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