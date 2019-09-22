В Испании впервые защитили докторскую по белорусской литературе

Испанка Анхела Эспиноса Руис успешно защитила докторскую по белорусской литературе.

Защита прошла на филологическом факультете Мадридского университета Комплутенсе, крупнейшего университета Испании. Это первый случай защиты диссертации по белорусской литературе в Испании, сообщает белорусское посольство в Испании.

Автор работы, Анхела Эспиноса Руис заявила, что начала изучать белорусский язык в 2013 году. В 2015 году она издала сборник стихов на белорусском языке. В 2017 ­– сборник стихов Максима Богдановича в авторском переводе при поддержке МИД РБ и посольства в Испании.

Всего Руис знает порядка 10 языков.