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Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» — 2019″ наградили в Национальной библиотеке

22.09.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» — 2019″ наградили в Национальной библиотеке

В Национальной библиотеке состоялось торжественное награждение победителей конкурса “Золотое перо “Белой Руси” — 2019”. Традиционно в нём участвуют юные корреспонденты газет, телевидения, интернет-сайтов, учащиеся и рабочая молодёжь. За семь лет существования конкурса свои работы предоставили более 12.000 начинающих журналистов, в 2019 году – более 3.000.

Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько отметил, что умение излагать свои мысли на бумаге – это великий талант.

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» — 2019″ наградили в Национальной библиотеке

— Всё человечество делится на две группы: одна часть людей пишет, а вторая – читает. Вы относитесь именно к той категории, которая транслирует свою точку зрения на умы и души других, формирует общественное мнение. Это большая ответственность и счастье одновременно, — обратился к конкурсантам Геннадий Давыдько.

В этом году творческое “соревнование” проводилось по трём номинациям в жанре эссе. Первая тема звучала как “Моя неповторимая малая родина”. Участникам предлагалось рассказать о том уголке нашей страны, который они считают родным. За проникновенные работы специальных призов от Издательского дома «Беларусь сегодня» были удостоены Алексей Залога и Дарья Петрович. А победителем стала Вероника Казакевич из а.г. Жеребковичи Ляховичского района Брестской области. Девушка признаётся, что во время вручения очень волновалась. Журналистикой она увлекается с 8 класса.

— Большое спасибо за поддержку моей учительнице русского языка и литературы Галине Николаевне Науменко. Она поверила в меня и предложила поучаствовать в конкурсе. В своём эссе я рассказала о родной деревне, о людях, которые внесли большой вклад в её развитие, — поделилась Вероника.

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» — 2019″ наградили в Национальной библиотеке

Вторая номинация – “Великая Победа в наших сердцах” — была приоручена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Победной была названа работа гомельчанки Ренаты Громыко. Специальными призами от жюри были отмечены эссе Ангелины Андрачик, Владимира Вяжевича и Дарины Измайлович.

Награду за творческие работы в номинации “Наш главный документ” получила жительница города Осиповичи Могилёвской области Ангелина Тамкова. Специальный приз достался Екатерине Воробьёвой. В эссе на эту тему юные журналисты рассуждали о Конституции, принятой в нашей республике 25 лет назад.

Победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» — 2019″ наградили в Национальной библиотеке

В рамках торжественного мероприятия для конкурсантов и победителей была организована экскурсионная программа по Национальной библиотеке. Также ярким сюрпризом для участников стал музыкальный подарок от коллектива “Театр песни Ирины Дорофеевой”.

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В Национальной библиотеке состоялось торжественное награждение победителей конкурса “Золотое перо “Белой Руси” — 2019”. Традиционно в нём участвуют юные...
 
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