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В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
23.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 сентября 2019 21:55 5463
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
7 сентября на центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу: деревня Погост-1, Любанское шоссе Солигорского района. Возможно нахождение человека внутри. В результате пожара погиб человек.
Дом одноэтажный деревянный, электрифицирован, АПИ не установлен. В 01-42 работниками МЧС на полу в коридоре на 1 этаже обнаружен труп мужчины.
Дом принадлежит ДРСУ №166, арендатор ООО «Патриот-ГРУПП» использовался как сторожевой дом. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара: 1 – неосторожность при курении погибшего, 2- нарушение правил эксплуатации электросетей (короткое замыкание электропроводки).
В результате пожара повреждены: крыша, стены и имущество жилого дома, дом выгорел изнутри.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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7 сентября 2019 21:55 5463 В результате пожара в д. Погост Солигорского района...
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