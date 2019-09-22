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В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.

23.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 сентября 2019 21:55 5463

В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: Солигорский ГРОЧС.

7 сентября на центр оперативного управления Солигорского ГРОЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу: деревня Погост-1, Любанское шоссе Солигорского района. Возможно нахождение человека внутри. В результате пожара погиб человек.

В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.

Дом одноэтажный деревянный, электрифицирован, АПИ не установлен. В 01-42 работниками МЧС на полу в коридоре на 1 этаже обнаружен труп мужчины.

Гражданин 1977 г.р., сторож ООО «Патриот ГРУПП». Со слов руководства характеризовался посредственно, курил, употреблял спиртное.

В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.

Дом принадлежит ДРСУ №166, арендатор ООО «Патриот-ГРУПП» использовался как сторожевой дом. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара: 1 – неосторожность при курении погибшего, 2- нарушение правил эксплуатации электросетей (короткое замыкание электропроводки).

В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.

В результате пожара повреждены: крыша, стены и имущество жилого дома, дом выгорел изнутри.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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7 сентября 2019 21:55 5463 В результате пожара в д. Погост Солигорского района...
 
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