Вкусно и просто. Свекла с чесноком и грецкими орехами

Ингредиенты
|Свекла
|1–2 шт.
|Чеснок
|3 зубчика
|Орехи грецкие
|120 г
|Масло растительное или майонез
|1 ч. л./ 2–4 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Чернослив
|40 г
Свеклу желательно отварить заранее или запечь в духовом шкафу, очистить от кожуры и натереть на терке с мелкими ячейками.
Грецкие орехи слегка подсушить на сковородке и измельчить руками в емкость с натертой свеклой.
Зубчики чеснока очистить, пропустить через пресс и добавить в салат. Положить порезанную свежую зелень. Добавить растительное масло или заправить майонезом. Аккуратно перемешать все составляющие салата и оставить на 15–20 минут. По желанию в салат перед подачей на стол положить предварительно запаренный чернослив. Приятного аппетита!