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Вкусно и просто. Свекла с чесноком и грецкими орехами

23.09.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Свекла с чесноком и грецкими орехами

Фото: static.tildacdn.com

Ингредиенты

Свекла 1–2 шт.
Чеснок 3 зубчика
Орехи грецкие 120 г
Масло растительное или майонез 1 ч. л./ 2–4 ст. л.
Соль по вкусу
Чернослив 40 г

Свеклу желательно отварить заранее или запечь в духовом шкафу, очистить от кожуры и натереть на терке с мелкими ячейками.

Грецкие орехи слегка подсушить на сковородке и измельчить руками в емкость с натертой свеклой.

Зубчики чеснока очистить, пропустить через пресс и добавить в салат. Положить порезанную свежую зелень. Добавить растительное масло или заправить майонезом. Аккуратно перемешать все составляющие салата и оставить на 15–20 минут. По желанию в салат перед подачей на стол положить предварительно запаренный чернослив. Приятного аппетита!

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