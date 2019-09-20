Вкусно и просто. Свекла с чесноком и грецкими орехами

Ингредиенты

Свекла 1–2 шт. Чеснок 3 зубчика Орехи грецкие 120 г Масло растительное или майонез 1 ч. л./ 2–4 ст. л. Соль по вкусу Чернослив 40 г

Свеклу желательно отварить заранее или запечь в духовом шкафу, очистить от кожуры и натереть на терке с мелкими ячейками.

Грецкие орехи слегка подсушить на сковородке и измельчить руками в емкость с натертой свеклой.

Зубчики чеснока очистить, пропустить через пресс и добавить в салат. Положить порезанную свежую зелень. Добавить растительное масло или заправить майонезом. Аккуратно перемешать все составляющие салата и оставить на 15–20 минут. По желанию в салат перед подачей на стол положить предварительно запаренный чернослив. Приятного аппетита!

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