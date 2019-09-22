Суперцены и фуршет – что еще ждет вас на открытии магазинов «Аkсамит» и «Трия» в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Компания «Аксамитмебель», объявляет об открытии своих первых магазинов в Бресте. Долгожданное торжественное открытие мебельных магазинов Аkсамит и Трия состоится 28 сентября.





Компания работает на мебельном рынке Беларуси уже 6 лет. Аксамитмебель является официальным представителем и первым поставщиком в Беларусь лучших мебельных фабрик России. Прямые поставки от производителей, минимальные торговые надбавки, а также постоянный анализ конкурентоспособности товара позволяют компании поддерживать цены на уровне ниже рыночных.

Аксамит в цифрах:

более 20 000 довольных покупателей;

11 магазинов по всей Беларуси;

2 200 кв.м складских помещений;

более 25 000 наименований продукции;

более 4 000 единиц мебели в наличии;

эсклюзивные контракты более чем с 30 российскими фабриками;

более 40 дилеров по всей Беларуси.

«Открытие магазинов в Брестском регионе - это важный шаг для нас. Мы уверены, что наши посетители будут приятно удивлены как доступными ценами, так и высоким качеством товаров» – комментирует директор компании «Аксамитмебель» Алексеева Екатерина.

Будем рады встретиться с вами на открытии мебельных магазинов Аkсамит и Трия:

28 сентября 2019 года в 12:00

Адрес: ул. Я. Купалы, 94 ТЦ "ВамРад", 3 этаж

Специально к нашей встрече мы подготовили для вас:

Суперцены на все до -44%, (ознакомьтесь с частью наших суперпредложений в конце статьи). Праздничный фуршет.









Ассортимент

Гостиные

Разнообразие гостиных от классического до современного дизайна, представленных на торговых площадях, удивляет и радует. Есть выбор цвета и фактур. Можно подобрать варианты для любого интерьера и предпочтений.





















Мягкая мебель

Диван – это отличное дополнение к любой гостиной, а также замечательная альтернатива кровати в квартирах с ограниченным пространством. В салоне Аксамит вы можете подобрать модель как для отдыха и сидения, так и для ежедневного сна с ортопедическим основанием и независимым пружинным блоком. В просторных залах представлены прямые, угловые, модульные модели от 4 ведущих мебельных холдингов России.









Библиотеки

Неизменным хитом в ассортименте компании стали библиотеки. Выбор книжных шкафов у компании просто огромен. Можно подобрать как одиночный шкаф, так и целую библиотеку, подходящую вам по стилю, цвету, фактуре. Продавцы-консультанты помогут разобраться в тонкостях и нюансах каждой коллекции.





Спальни

Как организовать мебель в спальне таким образом, чтобы все получилось удобным и радующим глаз? Команда Аксамит уверена, что у них найдется для вас идеальная спальня! Все коллекции модульные, поэтому смело компонуйте их по своему вкусу.

















Матрасы

Все мы привыкли, что главная составляющая спальни - кровать. Но не забывайте, что здоровый и комфортный сон вам может подарить только матрас. Компания «Аксамитмебель» сотрудничает с ведущими белорусскими производителями матрасов «Kondor», «Вегас», «Цветные сны», а также с одной из лидирующих фабрик на российском рынке ООО «ПК «Релакс».









Детские

Для малышей и подростков Аксамит готов предложить целый ряд интересных решений для обустройства детской в различных цветах и конфигурациях. Все детские характеризуются модульностью. Это означает, что возможно приобрести любые отдельные элементы из комплекта.













Кухни

В салоне представлены отличные решения готовых кухонь и модульных, которые можно собрать в индивидуальный набор. Дополнить кухни предлагают мягкими уголками и обеденными группами.





Декор, текстиль

Радует тот факт, что в салонах есть возможность приобрести не просто мебель, а сразу готовое решение с декором и текстилем. Приглянулось оформление комнаты? Пожалуйста! Коллекции часов, зеркал, постельного белья, покрывал, бокалов – все это вы можете купить здесь и сейчас, и перенести в ваш дом понравившееся оформление для вашей мебели.

Рассрочка

В рассрочку можно приобрести любой товар, представленный в магазинах Аксамит и Трия. Cрок рассрочки до 20 месяцев, выплаты осуществляются ежемесячно, равными долями.

Также приобретаемый товар можно оплатить картами рассрочки:

- «Халва» (срок рассрочки 3 месяца),

- «Черепаха» (срок рассрочки 3 месяца),

- «Магнит» (срок рассрочки 5 месяцев),

- «SMART-картой» (срок рассрочки 5 месяцев),

- «Картой покупок» (срок рассрочки 5 месяцев),

Доставка

Компания доставляет мебель в любую точку Беларуси. Условия по доставке товара более чем выгодные: большая часть заказов попадает под «бесплатную доставку до подъезда», а матрасы на сумму более 300 руб. по г.Бресту доставят бесплатно с заносом в квартиру.

Сборка

Сборка товара осуществляется квалифицированными сборщиками по цене всего 7% от стоимости мебели. Это выгоднее среднерыночного предложения, которое составляет сейчас 10%. Более того, при заказе сборки у компании, срок гарантии на мебель автоматически продлевается на 6 месяцев.

В честь открытия компания «Аксамитмебель» приготовила щедрый подарок: 28 сентября в магазине Аксамит в ТЦ «ВамРад» будут действовать суперцены!

















График работы:

Пн-Вс с 10:00 до 20:00

Адрес:

г. Брест, ул. Я. Купалы, 94 ТЦ "ВамРад", 3 этаж

Телефон:

+375 (29) 366-31-00

Контакт-центр:

672-33-00 (все операторы)

Сайт: https://aksamit.by/

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