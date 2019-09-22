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Суперцены и фуршет – что еще ждет вас на открытии магазинов «Аkсамит» и «Трия» в Бресте
23.09.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Компания «Аксамитмебель», объявляет об открытии своих первых магазинов в Бресте. Долгожданное торжественное открытие мебельных магазинов Аkсамит и Трия состоится 28 сентября.
Компания работает на мебельном рынке Беларуси уже 6 лет. Аксамитмебель является официальным представителем и первым поставщиком в Беларусь лучших мебельных фабрик России. Прямые поставки от производителей, минимальные торговые надбавки, а также постоянный анализ конкурентоспособности товара позволяют компании поддерживать цены на уровне ниже рыночных.
Аксамит в цифрах:
«Открытие магазинов в Брестском регионе - это важный шаг для нас. Мы уверены, что наши посетители будут приятно удивлены как доступными ценами, так и высоким качеством товаров» – комментирует директор компании «Аксамитмебель» Алексеева Екатерина.
Будем рады встретиться с вами на открытии мебельных магазинов Аkсамит и Трия:
28 сентября 2019 года в 12:00
Специально к нашей встрече мы подготовили для вас:
Ассортимент
Разнообразие гостиных от классического до современного дизайна, представленных на торговых площадях, удивляет и радует. Есть выбор цвета и фактур. Можно подобрать варианты для любого интерьера и предпочтений.
Диван – это отличное дополнение к любой гостиной, а также замечательная альтернатива кровати в квартирах с ограниченным пространством. В салоне Аксамит вы можете подобрать модель как для отдыха и сидения, так и для ежедневного сна с ортопедическим основанием и независимым пружинным блоком. В просторных залах представлены прямые, угловые, модульные модели от 4 ведущих мебельных холдингов России.
Неизменным хитом в ассортименте компании стали библиотеки. Выбор книжных шкафов у компании просто огромен. Можно подобрать как одиночный шкаф, так и целую библиотеку, подходящую вам по стилю, цвету, фактуре. Продавцы-консультанты помогут разобраться в тонкостях и нюансах каждой коллекции.
Как организовать мебель в спальне таким образом, чтобы все получилось удобным и радующим глаз? Команда Аксамит уверена, что у них найдется для вас идеальная спальня! Все коллекции модульные, поэтому смело компонуйте их по своему вкусу.
Все мы привыкли, что главная составляющая спальни - кровать. Но не забывайте, что здоровый и комфортный сон вам может подарить только матрас. Компания «Аксамитмебель» сотрудничает с ведущими белорусскими производителями матрасов «Kondor», «Вегас», «Цветные сны», а также с одной из лидирующих фабрик на российском рынке ООО «ПК «Релакс».
Для малышей и подростков Аксамит готов предложить целый ряд интересных решений для обустройства детской в различных цветах и конфигурациях. Все детские характеризуются модульностью. Это означает, что возможно приобрести любые отдельные элементы из комплекта.
В салоне представлены отличные решения готовых кухонь и модульных, которые можно собрать в индивидуальный набор. Дополнить кухни предлагают мягкими уголками и обеденными группами.
Декор, текстиль
Радует тот факт, что в салонах есть возможность приобрести не просто мебель, а сразу готовое решение с декором и текстилем. Приглянулось оформление комнаты? Пожалуйста! Коллекции часов, зеркал, постельного белья, покрывал, бокалов – все это вы можете купить здесь и сейчас, и перенести в ваш дом понравившееся оформление для вашей мебели.
В рассрочку можно приобрести любой товар, представленный в магазинах Аксамит и Трия. Cрок рассрочки до 20 месяцев, выплаты осуществляются ежемесячно, равными долями.
Также приобретаемый товар можно оплатить картами рассрочки:
- «Халва» (срок рассрочки 3 месяца),
- «Черепаха» (срок рассрочки 3 месяца),
- «Магнит» (срок рассрочки 5 месяцев),
- «SMART-картой» (срок рассрочки 5 месяцев),
- «Картой покупок» (срок рассрочки 5 месяцев),
Компания доставляет мебель в любую точку Беларуси. Условия по доставке товара более чем выгодные: большая часть заказов попадает под «бесплатную доставку до подъезда», а матрасы на сумму более 300 руб. по г.Бресту доставят бесплатно с заносом в квартиру.
Сборка товара осуществляется квалифицированными сборщиками по цене всего 7% от стоимости мебели. Это выгоднее среднерыночного предложения, которое составляет сейчас 10%. Более того, при заказе сборки у компании, срок гарантии на мебель автоматически продлевается на 6 месяцев.
В честь открытия компания «Аксамитмебель» приготовила щедрый подарок: 28 сентября в магазине Аксамит в ТЦ «ВамРад» будут действовать суперцены!
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