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Грибы-гиганты нашли в Барановичском районе
23.09.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читатели прислали в редакцию Intex-press фото грибов дождевиков, каждый из которых весит по полтора килограмма.
Фото: @valentina_0172
В комментарии к фото
Фото: @valentina_0172
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Читатели прислали в редакцию Intex-press фото грибов дождевиков, каждый из которых весит по полтора килограмма. Фото: @valentina_0172 В комментарии к фото написано: «Кто...
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