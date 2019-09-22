Грибы-гиганты нашли в Барановичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели прислали в редакцию Intex-press фото грибов дождевиков, каждый из которых весит по полтора килограмма.





Фото: @valentina_0172

В комментарии к фото написано : «Кто говорил, что грибов в лесу нет??? Они есть на поле!!! Барановичский район. Дачники-грибники, мои родители, под дождем по дороге домой увидели: что-то белеет на поле. Восхищению не было предела!!! Грибы дождевики по полтора килограмма каждый!!!»





Фото: @valentina_0172