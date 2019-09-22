ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австрии построили квартал трехэтажных домов из дерева. Оцените, как их вписали в ландшафт

23.09.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Австрии построили жилой комплекс, отличительной особенностью которого является то, что все трехэтажные дома в нем — деревянные. Подробности рассказывает Deezen.


Проект разработала архитектурная студия Feld72. Квартал находится в альпийском городе Блуденц и представляет собой комплекс трехэтажных деревянных домов с ландшафтными общественными зонами. Всего в квартале 67 квартир — от однокомнатных до четырехкомнатных.

Стоит отметить, что ни один из новых домов не выше исторической постройки 13 века рядом. «Задача состояла в том, чтобы объединить плотность и контекст», — говорят в студии.





Вместо стандартных разделительных элементов жилой застройки вроде садовых стен и заборов, в Feld72 использовали линии полевых цветов, чтобы таким образом обозначить границу между частным и полуобщественным пространством.

Центральный внутренний двор квартала предназначен для игр и для парковки велосипедов. Парковка для машин — подземная.


 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоит отметить, что ни один из новых домов не выше исторической постройки 13 века рядом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате пожара в д. Погост Солигорского района погиб человек.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Газета Авангард
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика