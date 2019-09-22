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В Австрии построили квартал трехэтажных домов из дерева. Оцените, как их вписали в ландшафт
Источник материала: Tut.by
В Австрии построили жилой комплекс, отличительной особенностью которого является то, что все трехэтажные дома в нем — деревянные. Подробности рассказывает
Проект разработала архитектурная студия Feld72. Квартал находится в альпийском городе Блуденц и представляет собой комплекс трехэтажных деревянных домов с ландшафтными общественными зонами. Всего в квартале 67 квартир — от однокомнатных до четырехкомнатных.
Стоит отметить, что ни один из новых домов не выше исторической постройки 13 века рядом. «Задача состояла в том, чтобы объединить плотность и контекст», — говорят в студии.
Вместо стандартных разделительных элементов жилой застройки вроде садовых стен и заборов, в Feld72 использовали линии полевых цветов, чтобы таким образом обозначить границу между частным и полуобщественным пространством.
Центральный внутренний двор квартала предназначен для игр и для парковки велосипедов. Парковка для машин — подземная.
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Стоит отметить, что ни один из новых домов не выше исторической постройки 13 века рядом.
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