В Австрии построили квартал трехэтажных домов из дерева. Оцените, как их вписали в ландшафт

Источник материала: Tut.by

В Австрии построили жилой комплекс, отличительной особенностью которого является то, что все трехэтажные дома в нем — деревянные. Подробности рассказывает Deezen .





Проект разработала архитектурная студия Feld72. Квартал находится в альпийском городе Блуденц и представляет собой комплекс трехэтажных деревянных домов с ландшафтными общественными зонами. Всего в квартале 67 квартир — от однокомнатных до четырехкомнатных.

Стоит отметить, что ни один из новых домов не выше исторической постройки 13 века рядом. «Задача состояла в том, чтобы объединить плотность и контекст», — говорят в студии.

















Вместо стандартных разделительных элементов жилой застройки вроде садовых стен и заборов, в Feld72 использовали линии полевых цветов, чтобы таким образом обозначить границу между частным и полуобщественным пространством.

Центральный внутренний двор квартала предназначен для игр и для парковки велосипедов. Парковка для машин — подземная.



