Руководство района проведет личные приемы граждан

Источник материала: Газета Авангард

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – председатель райисполкома Анатолий Генрикович Гапончик.

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – заместитель председателя райисполкома Александр Викторович Ковалев.

Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи, которая осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в каб. №16 райисполкома или по тел.: 7-50-00, 7-91-31.

Предварительная запись к председателю райисполкома заканчивается за одни сутки до дня приема.

В случае отсутствия должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.