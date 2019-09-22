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Руководство района проведет личные приемы граждан

23.09.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – председатель райисполкома Анатолий Генрикович Гапончик.

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – заместитель председателя райисполкома Александр Викторович Ковалев.

Руководство райисполкома проводит личный прием по предварительной записи, которая осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в каб. №16 райисполкома или по тел.: 7-50-00, 7-91-31.

Предварительная запись к председателю райисполкома заканчивается за одни сутки до дня приема.

В случае отсутствия должностного лица личный прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.

 
 
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• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – председатель райисполкома Анатолий Генрикович Гапончик. • 25 сентября с 8.00 до 13.00 – заместитель председателя райисполкома...
 
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