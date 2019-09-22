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Идеального пресса не существует. Блогеры показывают, что красивая картинка в инстаграме - иллюзия

23.09.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социальные сети — это не только платформа, которая позволяет следить за событиями в жизни близких, друзей и знакомых, но и людей, которые вас просто вдохновляют. Большой популярностью, например, пользуются приверженцы здорового образа жизни. Они часто демонстрируют свое красивое подтянутое тело, но все чаще начинают говорить о том, что стоить помнить об иллюзорности таких снимков, рассказывает Delfi.lt.

Один из таких мотивирующих блогеров — Джен Видерсторм. Она тренер по фитнесу, поэтому в своем профиле в Instagram часто публикует снимки своего подтянутого тела, вдохновляя и других начать заниматься спортом. Однако намного больше лайков собрала ее недавняя фотография, на которой видно, что в положении сидя ее тело не выглядит идеально.

По словам самой Джен, она не планировала специально делать такой снимок. В тот день проходила фотосессия — были готовы красивый наряд, прическа, макияж. В ходе всего процесса подготовки у Джен в руках, как и полагается блогеру, был телефон, и в какой-то момент она неосознанно сделала снимок. Увидев его, сначала ужаснулась и стала мысленно себя ругать: «Ах, вот как я выгляжу?! Я не могу фотографироваться. Я выгляжу ужасно. Я толстая! Я знала, что не нужно было сегодня завтракать». Когда первая волна эмоций улеглась, она поняла наконец, что ничего страшного не произошло, она просто села, и тело обрело такие очертания.

Тем не менее собраться с духом и опубликовать снимок было непросто, ведь деньги она, как ни крути, зарабатывает на спорте, показывая пример, каким красивым может быть тело. Джен казалось, что люди, которых она тренирует, потеряют к ней доверие и обесценят ее как тренера. Но поскольку она всегда призывала быть открытыми и искренними, решила, что нужно и самой такой быть. «Я захотела этим поделиться, потому что у всех есть моменты, когда мы стыдимся себя или без каких-либо оснований относимся к себе слишком сурово. Я хотела показать другим, что это нормально, что все мы люди».

По ее словам, публикация такого снимка — один из способов бороться с перфекционизмом, который царит в соцсетях.

«Я не всегда хожу с „кубиками“»

Дополнительным толчком опубликовать фотографию для Джен стало видео тренера из Австралии — Эмили Скай (Emily Skye) в своем профиле наглядно продемонстрировала, что не всегда ходит с кубиками на животе. Донести именно это хотела и Джен.

Эмили хотела показать, что так бывает со всеми — иногда живот надувается. Когда она не чувствует себя полностью здоровой, рельеф пресса теряется. Ну и что! Конечно, нужно вести здоровый образ, соблюдать определенные правила, но не впадать в крайности и не стремиться к чему-то нереальному.

«Нет» идеальным позам и улучшенным снимкам

В соцсетях все стремятся казаться идеальными, отбирая соответствующие снимки и занимаясь их тщательной обработкой. Однако Анна Виктория приняла другое решение и публикует в своем профиле в Instagram фотографии с разных ракурсов. Например, на этом снимке она показывает — абсолютно нормально, что у тебя есть кожа.

«Я не знала, как люди будут реагировать на подобные снимки, потому что публикация таких фотографий не является нормой», — отмечает Анна Виктория. «Я видела, что многие женщины писали в комментариях под моими снимками, что это их „цель“, что они хотели бы плоский живот, особенно интересуясь, как избавиться от жировых складок. А я подумала — у меня же тоже такие есть, это нормально. Почему им кажется, что это что-то плохое?» Она подчеркивает, что у всех в сидячем положении эти складочки есть, только не все это понимают.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Victoria (@annavictoria) 12 Сен 2016 в 5:21 PDT

Поэтому однажды в своем профиле она публиковала также снимки «до и после ужина», демонстрируя, что после живот увеличивается и это происходит со всеми.

Несмотря на то, что Анна Виктория по-прежнему считает своей ответственностью мотивировать людей вести здоровый и активный образ жизни, она хочет донести до всех мысль, что не нужно сравнивать себя с идеальными фотографиями в Instagram. «В том, что ты любишь свое тело и показываешь его с лучшей стороны, нет ничего плохого, но я считаю, что моя социальная ответственность — быть как можно ближе к реальности».

 
 
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