Последние пять лет стали самыми жаркими в истории

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Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы.





В ВМО обратили внимание и на другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления.





«В пять раз увеличить масштаб усилий»

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в атмосфере почти на 20 процентов превысили темпы их роста в предыдущий пятилетний период.





«Чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, масштаб наших устремлений необходимо утроить. Чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз», — отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Саммит по климату: 64 страны, десятки компаний

Заявление Тааласа сделано в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выступления в рамках форума подготовили лидеры 64 стран, Евросоюза, представители десятков компаний и банков, а также ряда городов. Заявки Бразилии, Саудовской Аравии и Польши были отклонены как недостаточно конструктивные, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.





Ранее ряд государств разработал планы действий в рамках Парижского соглашения 2015 года, однако этих усилий недостаточно, чтобы повышение температуры оказалось существенно ниже 2 градусов.





В этой связи Гутерриш ожидает, что все страны мира смогут выйти на нулевые показатели эмиссии углерода к 2050 году.



