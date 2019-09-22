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Китай доставил на орбиту два спутника

23.09.2019 07:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запуск космических аппаратов состоялся с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B, а также ракеты верхней ступени Юаньчжэн-1.


Фото: CASC
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3В

Китай доставил на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3), сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в понедельник, 23 сентября.

Запуск космических аппаратов М-19 и М-20 был произведен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B, а также ракеты верхней ступени Юаньчжэн-1 с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань, пишет korrespondent.net

Разработка глобальной китайской навигационной системы Beidou завершится к 2020 году. Чтобы обеспечить ее функционирование на орбите к этому времени будут действовать несколько десятков космических аппаратов.

Напомним, 31 августа Китай вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя Куайчжоу-1А.

Ранее сообщалось, что в Китае состоялся первый запуск ракеты-носителя Smart Dragon-1 (SD-1), предназначенной для коммерческого использования.
 
 
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Запуск космических аппаратов состоялся с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B, а также ракеты верхней ступени Юаньчжэн-1.
 
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