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Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3В





Китай доставил на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3), сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в понедельник, 23 сентября.





korrespondent.net Запуск космических аппаратов М-19 и М-20 был произведен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3B, а также ракеты верхней ступени Юаньчжэн-1 с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань, пишет





Разработка глобальной китайской навигационной системы Beidou завершится к 2020 году. Чтобы обеспечить ее функционирование на орбите к этому времени будут действовать несколько десятков космических аппаратов.





Напомним, 31 августа Китай вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя Куайчжоу-1А.





Ранее сообщалось, что в Китае состоялся первый запуск ракеты-носителя Smart Dragon-1 (SD-1), предназначенной для коммерческого использования.



