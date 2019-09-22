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Книга Светланы Алексиевич вошла в тройку лучших книг столетия
Источник материала: KYKY>
Британское издание The Guardian
«Нобелевский лауреат из Беларуси тысячи часов записывала истории обычных людей, чтобы воссоздать эту устную историю Советского Союза и его конца. Писатели, официанты, врачи, солдаты, бывшие кремлевские аппаратчики, выжившие в ГУЛАГе, — для каждого находитсяместо, чтобы высказаться, поделиться своим гневом, рассказать о предательстве и выразить свои опасения из-за перехода к капитализму. Незабываемая книга — она одновременно и акт катарсиса, и глубокая демонстрация сочувствия», — описали работу Алексиевич журналисты The Guardian.
Первое место издание присудило книге «Волчий зал» (2009 год) Дамы Хилари Мэри Мэнтел. А на второе поставили роман «Галаад» (2004 год) автора Мэрилин Робинсон.
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