ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

23.09.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк
Кадр из фильма

Женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медицинских центров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает телеканал НТВ.

Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк Особый рак. Что нужно знать об опухоли мозга

В ходе беседы с корреспондентом пациентка отметила, что Заворотнюк была госпитализирована в медцентр 13 сентября.

По ее словам, на следующий день актрису частично парализовало, а 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациентка также утверждает, что с 16 сентября врачи прекратили лечение Заворотнюк и в настоящий момент лишь поддерживают работу ее сердца.

Напомним, что 13 сентября в СМИ была опубликована информация об экстренной госпитализации Заворотнюк, у которой врачи выявили последнюю стадию рака головного мозга. Позже появились сведения, что актриса вышла из комы.

Директор Заворотнюк Марина Потапова, в свою очередь, заявила, что СМИ «преувеличивают» данные о болезни актрисы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, они лишь поддерживают работу сердца актрисы
 
Новости дня
Новости разные
 
Книга Светланы Алексиевич вошла в тройку лучших книг столетия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика