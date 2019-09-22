Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

Женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медицинских центров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает телеканал НТВ .

В ходе беседы с корреспондентом пациентка отметила, что Заворотнюк была госпитализирована в медцентр 13 сентября.

По ее словам, на следующий день актрису частично парализовало, а 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациентка также утверждает, что с 16 сентября врачи прекратили лечение Заворотнюк и в настоящий момент лишь поддерживают работу ее сердца.

Напомним, что 13 сентября в СМИ была опубликована информация об экстренной госпитализации Заворотнюк, у которой врачи выявили последнюю стадию рака головного мозга. Позже появились сведения, что актриса вышла из комы.

Директор Заворотнюк Марина Потапова, в свою очередь, заявила, что СМИ «преувеличивают» данные о болезни актрисы.