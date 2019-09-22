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Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк
23.09.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медицинских центров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает телеканал
В ходе беседы с корреспондентом пациентка отметила, что Заворотнюк была госпитализирована в медцентр 13 сентября.
По ее словам, на следующий день актрису частично парализовало, а 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пациентка также утверждает, что с 16 сентября врачи прекратили лечение Заворотнюк и в настоящий момент лишь поддерживают работу ее сердца.
Напомним, что 13 сентября в СМИ была опубликована информация об экстренной госпитализации Заворотнюк, у которой врачи выявили последнюю стадию рака головного мозга. Позже появились сведения, что актриса вышла из комы.
Директор Заворотнюк Марина Потапова, в свою очередь, заявила, что СМИ «преувеличивают» данные о болезни актрисы.
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По ее словам, они лишь поддерживают работу сердца актрисы
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