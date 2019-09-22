ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС приветствют возвращение послов Беларуси и США

23.09.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В ЕС приветствют возвращение послов Беларуси и США

Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что приветствует решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов, это, возможно, позволит работать совместно в трехстороннем формате Беларусь – Евросоюз – США.

"Это позволит укрепить контакты с трансатлантическими партнерами, с которыми, как вы знаете, у нас традиционно тесные отношения. Поэтому я тепло приветствую этот шаг", - заявил дипломат в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

Шубель считает, что это ставит на равную основу отношения Беларуси и США и отношения между странами ЕС и Беларусью.

"И, возможно, это даст нам новую возможность работать совместно в трехстороннем формате между США, Европейским союзом и Беларусью", - предположил он.

Напомним, 17-18 сентября Беларусь посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что приветствует решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов, это, возможно, позволит работать совместно в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика