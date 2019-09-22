В ЕС приветствют возвращение послов Беларуси и США

Источник материала: Ежедневник





Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что приветствует решение Минска и Вашингтона о взаимном возвращении послов, это, возможно, позволит работать совместно в трехстороннем формате Беларусь – Евросоюз – США.

"Это позволит укрепить контакты с трансатлантическими партнерами, с которыми, как вы знаете, у нас традиционно тесные отношения. Поэтому я тепло приветствую этот шаг", - заявил дипломат в интервью телеканалу ОНТ , которое было показано в воскресенье.

Шубель считает, что это ставит на равную основу отношения Беларуси и США и отношения между странами ЕС и Беларусью.

"И, возможно, это даст нам новую возможность работать совместно в трехстороннем формате между США, Европейским союзом и Беларусью", - предположил он.

Напомним, 17-18 сентября Беларусь посетил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.