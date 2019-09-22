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За пьяную езду будут лишать прав на 5 лет
Источник материала: БДГ
Наказание за пьяную езду планируется значительно ужесточить.
Об этом
По его словам, МВД выступает инициатором ужесточения ответственности за пьяную езду.
«Предполагается, что в пределах 0,3-0,8 промилле останется ответственность, которая действует сегодня; если 0,8 и больше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет», – отметил Соловей.
Напомним, в настоящее время, если алкотест покажет показывает 0,3 промилле и выше, назначают штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1275 до 2550 рублей) и лишают прав на 3 года.
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Наказание за пьяную езду планируется значительно ужесточить.
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