В России из-за отказавших парашютов разбились две БМД

Источник материала: Tut.by

Две боевые машины десанта разбились на учениях «Центр-2019» во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ. Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «Оперативная линия» .



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«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.

Там добавили, что «десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет».



Источник: Оперативная линия



Источник: Оперативная линия



Источник: Оперативная линия



Источник: Оперативная линия

В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.