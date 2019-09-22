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В России из-за отказавших парашютов разбились две БМД
Источник материала: Tut.by
Две боевые машины десанта разбились на учениях «Центр-2019» во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было,
«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.
Там добавили, что «десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет».
В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.
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ЧП произошло во время учений «Центр - 2019».
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